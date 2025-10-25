川普亞洲行啟程 最後一站南韓會習

美國白宮二十三日公布總統川普的亞洲行行程，證實他將在三十日於南韓和中國國家主席習近平舉行川習會。圖為二〇一七年川習二人在佛州海湖莊園會面。（路透檔案照）

30日料談稀土、芬太尼、台灣等重大議題

美國白宮廿三日宣布，總統川普將在廿四日晚間啟程前往亞洲，這是他第二個總統任內首次出訪亞洲，預計廿六日抵達馬來西亞出席東南亞國家協會（ASEAN）峰會，廿七日轉赴日本，翌日與日本首位女首相高市早苗晤談，接著在廿九日趕往南韓慶州出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會，卅日與中國國家主席習近平舉行萬眾矚目的「川習會」，料談論稀土、貿易、台灣等重大議題，隨後返美。

可能同意重啟貿易談判

川普廿三日稍晚談到即將到來的「川習會」時表示，「我認為我們會取得很好的結果，每個人都會非常高興」。自川普一月重返白宮以來，他與習近平至少通過兩次電話，此次將是兩人自二〇一九年以來首次面對面。川普近日在空軍一號上受訪表示，稀土、芬太尼、大豆和台灣議題，將是美中討論的首要議題。川普先前也提到，他會提出中國採購俄國石油的問題，認為習近平對俄國總統普廷有重大影響力，相信中方不會抗拒討論以石油、能源或其他方式，協助結束烏俄戰爭。

美國諮詢公司亞洲集團中國區主任林漢昇形容，這次的「川習會」是一場「高風險、高報酬」的會晤，雙方都將試圖按下美中關係「重啟」鍵，同時避免「做出重大讓步」。兩人可能同意重啟貿易談判，但達成協議仍遙不可及，因為美中之間更深層的結構性爭端或許永遠無法解決。

風險諮詢公司歐亞集團中國區主任王丹推測，中國將承諾做出某些讓步，例如採購美國農產品或投資美國，並優先考慮批准對美出口稀土，而美國也可能考慮放寬對中國的科技限制。

預定出席東協、APEC峰會

川普此行的重頭戲除了「川習會」外，廿六日將在吉隆坡參加他在第一個總統任內多次缺席的東協峰會並出席工作晚宴，同時也將與馬來西亞首相安華會晤，簽署貿易協議。川普還將見證泰國和柬埔寨簽署和平協議，甚至不排除會見巴西總統魯拉，以改善兩國數月來持續不和的關係。

川普預計廿七至廿九日訪日，並在廿八日會晤新日相高市早苗，預計就中國迅速擴軍、北韓推進核武及飛彈開發確立兩國的基本對策，並討論日本對美投資方式等經濟議題。日本經濟新聞報導，日美兩國將簽署科技合作備忘錄，內容涵蓋人工智 慧與核融合等先進科技。此外，川普也將會晤德仁天皇，並視察美國海軍橫須賀基地。

川普亞洲行最後一站來到南韓慶州，出席APEC峰會，在午宴上發表主題演說，也會與各國首腦一同出席工作晚宴，同時也將首次與南韓總統李在明舉行雙邊會談。卅日上午，川普與習近平晤談後，正式為此次出訪畫下句點。中國外交部也證實習近平將先後與川普和南韓總統李在明舉行雙邊會談。

