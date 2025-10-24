為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    李在明受訪：川金會可能性不大

    2025/10/24 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    南韓總統李在明接受美國有線電視新聞網專訪，談及朝鮮半島局勢、韓美與韓中關係。（路透檔案照）

    南韓總統李在明接受美國有線電視新聞網專訪，談及朝鮮半島局勢、韓美與韓中關係。（路透檔案照）

    南韓總統李在明於廿三日播出的美國有線電視新聞網（CNN）專訪中表示，儘管美國總統川普與北韓領導人金正恩在亞太經合組織（APEC）峰會期間會晤的可能性不高，但若兩位領導人有機會會晤，南韓方面將「熱烈歡迎並積極提供支援」。他呼籲川普扮演「和平締造者」，認為與金正恩對話是解決問題的起點，並稱閃電會晤將是「好事」。

    專訪前數小時，北韓試射彈道飛彈，為李在明六月就任以來首次。李承認朝鮮半島緊張情勢惡化，但重申和平與對話的重要性，並敦促北韓接受對話邀請。

    川普首任期曾與金正恩三度會談，雖未達成實質成果，但創造了對話氛圍。今年夏季，川普與李在明在白宮會晤時表達願再與金正恩會面，但目前尚無跡象顯示雙方將於十月卅一日APEC峰會期間正式會談。

    針對川普要求南韓在向美國投資三千五百億美元時「預付投資款項」一事，李在明坦言雙方存在意見分歧，需要時間協調，但對達成合理結果仍持樂觀態度。他強調韓美是同盟，雙方講究「合理」與「常識」。

    近期美韓關係因移民執法行動和關稅問題面臨壓力。上月美國移民及海關執法局（ICE）在現代汽車喬治亞州工廠逮捕近五百人（多數為韓國籍），引發南韓國內不滿。此外，南韓汽車產業目前面臨廿五％的美國關稅，而日本和歐洲競爭對手已獲得更低稅率。

    在談及韓中關係時，李在明表示，雖韓美同盟重要，但南韓須在美中間「走一條細緻的鋼索」，「不能一刀切」將中國排除在外，國際關係無法簡單劃分敵友。他承認中國企業在多領域追趕甚至超越南韓，但南韓在半導體、汽車等產業仍具優勢，並願在可行範圍內支持美國重振製造業。

