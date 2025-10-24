川普出手 制裁俄羅斯2石油巨擘

美國總統川普廿二日宣布對俄國兩大石油巨擘「俄羅斯石油」（Rosneft）與「路克石油」（Lukoil）及其附屬機構首度實施直接制裁。圖為駛近路克石油抗冰固定平台LSP-1的油輪。（法新社檔案照）

繼廿一日宣告原定在布達佩斯舉行的雙普二會暫停後，美國總統川普廿二日宣布，對俄國兩大石油巨擘「俄羅斯石油」（Rosneft）與「路克石油」（Lukoil）及其附屬機構首度實施直接制裁，可禁止外國政府或企業與這兩家公司商業往來並切斷與多數國際金融系統連結。此舉顯示出，川普對俄羅斯總統普廷的耐心正消磨殆盡。

歐盟跟進 禁俄液化天然氣

歐盟於廿三日加碼跟進第十九輪經濟制裁，目標直指俄羅斯能源、金融與科技。新措施包括全面禁止進口俄羅斯液化天然氣，並擴大針對「影子船隊」的港口禁令，新增逾百艘老舊油輪，使受禁船舶總數達五五七艘。

這些船隻長期規避制裁，運輸俄油至全球市場。歐盟還禁止使用俄國支付卡與金融系統、限制人工智慧與高效能運算服務輸出、擴大電子元件、化學品與金屬的出口管制。

川普在白宮表示，每次與普廷對話時感覺良好，後續卻無進展，覺得「是時候」向俄羅斯施加制裁。雖然制裁「等了很久才實施」，但也期盼不會是長期措施，「我們希望的是解決戰爭」。

談及中國在烏俄停火可能發揮的作用，川普形容中國國家主席習近平是受到敬重且強而有力的領導人，「我認為這能夠產生巨大影響力。我們肯定也會談論俄羅斯和烏克蘭議題」。川習預料在月底舉行的南韓亞太經濟合作會議（APEC）期間會晤。

國際油價大漲逾５％

此波制裁一出令國際油價大漲超過五％，更被視為烏克蘭總統澤倫斯基的重大外交勝利。在布魯塞爾舉行的歐盟峰會上，澤倫斯基表示：「我們等這一天很久了。感謝上帝，這會奏效。」他並呼籲更多國家加入制裁行列，「向世界傳遞明確訊號」。

美財長貝森特說，普廷拒絕終止這場無意義的戰爭，因此財政部對資助克里姆林宮戰爭機器的兩大石油公司實施制裁。制裁公告警告，「與俄羅斯軍事產業進行、推動重大交易或提供任何服務的外國金融機構，亦有受到制裁的風險」。美國的制裁形同讓這兩大公司無法以美元推展業務，切斷與美國銀行系統和金融機構的聯繫，中國、印度任何與受制裁俄企交易的機構都可能承受制裁打擊。

對此，俄國外交部反應冷淡，指責美國制裁「適得其反」，結果將「對全球經濟穩定造成損害」。中國外交部也表達反對，指脅迫施壓解決不了問題，對話談判才是出路。

