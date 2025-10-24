年輕族群力挺 高市內閣支持率破7成

日本首位女首相高市早苗（前排中）內閣才上路，就在媒體民調中獲得高支持度肯定。（法新社）

日本首位女首相高市早苗於廿一日正式上台，內閣首波民調支持率高達七成以上，表現亮眼。讀賣新聞廿一日至廿二日進行的調查顯示，高市內閣支持率達七十一％，不支持率僅十八％，較先前大幅下降。

在讀賣最新民調中，高市在十八至卅九歲年輕族群的支持度更高達八成，四十至五十九歲為七十五％，六十歲以上亦有六十三％，各年齡層支持率均顯著上升，尤以年輕世代增幅最為驚人，從九月調查時的十五％暴增。

請繼續往下閱讀...

此支持率在歷代內閣成立初期民調中排行第五，僅次於二〇〇一年小泉純一郎內閣的八十七％、二〇〇九年鳩山由紀夫內閣的七十五％、二〇二〇年菅義偉內閣的七十四％及一九九三年細川護熙內閣的七十二％，更勝二〇〇六年安倍首次組閣時的七十點三％與二〇一二年第二次組閣時的六十二％，也遠高於去年石破內閣上路時的卅四％及二〇二一年岸田內閣的五十六％。

與石破內閣受高齡青睞不同

值得注意的是，與過去石破內閣受高齡層青睞不同，高市內閣的支持主力來自年輕世代，此一趨勢與安倍二次執政初期相似。

共同通信社同期電話調查亦顯示，高市內閣支持率為六十四點四％，高於石破內閣成立時的五十點七％與岸田內閣的五十五點七％，不支持率為廿三點二％。

對於高市早苗成為日本首位女性首相，多數民眾持正面態度，認為將促進女性社會參與與活躍的比例達七十六點五％。此外，自民黨與日本維新會組建聯合政權獲六十四點四％民意認同；公明黨退出執政聯盟之舉，亦有六十六點二％民眾認為「值得肯定」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法