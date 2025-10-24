美智庫出「解放軍撲克牌」 多人已下台

美國空軍智庫發布的中共黨政軍撲克牌中，中國第三艘航空母艦「福建號」是紅心A。圖為福建號去年五月一日首度海試。（美聯社檔案照）

華盛頓時報廿二日報導，關注中國事務的軍事與政策圈中近來最熱門的事物之一，莫過於由美國智庫在二〇二四年製作的四副與中國有關的撲克牌，紙牌牌面圖案有中共高層領導人、人民解放軍將領、軍事武器與組織。

這些撲克牌出自美國空軍智庫「中國航空航天研究所」（CASI）。該智庫製作的解放軍撲克牌共有四副，其中一副的主題是領導人，其中最大咖的「黑桃A」自然是中國國家主席習近平；其餘三副牌的主題則是中共與人民解放軍的裝備、軍種、理念與組織。

黑桃6黑桃4 已遭雙開

領導人版的這副撲克牌中，整副五十四張牌（五十二張正牌與兩張鬼牌）分別印有五十四名中共與解放軍領導人的照片與職位，其中不乏多名已在習近平的反腐打攤與忠誠考核運動中被清洗下台的高階軍事將領。

例如，「黑桃六」的原中共中央軍委副主席何衛東，與「黑桃四」的原中央軍委政治工作部主任苗華，已於日前遭開除軍籍與黨籍；至於「黑桃二」的國防部長董軍則未能在剛閉幕的中共廿屆四中全會中擠進軍委。至於兩張鬼牌上的武警部隊司令員王春寧與武警部隊政委張紅兵，也已遭撤職調查。

伊拉克撲克 剩4人在逃

領導人主題的這副牌，令人回想起美國國防情報局二〇〇三年發行的一副伊拉克頭號通緝要犯牌。截至今年一月，名列這副要犯牌上的五十二人中，僅四人仍在逃，其餘四十八人，包括「黑桃A」的伊拉克獨裁者海珊，均已被狙殺身亡或被捕落網。

在軍武裝備主題的撲克牌中，「黑桃A」是解放軍長程核轟炸機轟—六，「紅心A」是中國第三艘航空母艦「福建號」，「梅花A」是洲際彈道飛彈東風—五A/B/C，「黑桃K」是匿蹤戰機「殲—二〇」。

在軍種與概念主題的撲克牌中，「黑桃A」是解放軍空軍，其他牌則代表另外五十三個主要軍事組織與職能，像是「黑桃三」則是「習近平思想」。

至於解放軍組織主題的撲克牌中，則有五十多個關鍵的軍事單位與組織，例如「紅桃四」是被視為負責武統台灣的東部戰區。

