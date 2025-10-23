美經援阿根廷 削弱中國影響力

美國正敦促阿根廷政府限制中國取得關鍵礦物等資源。圖為美國總統川普（左）14日在白宮接待來訪的阿根廷總統米雷伊。（彭博檔案照）

華爾街日報廿一日獨家披露，美國川普政府擬靠經援來反制中國在南美洲大國阿根廷擴大影響力，一方面敦促經濟陷入困境的阿國對中國影響力設限，一方面與華爾街銀行聯手提供阿國當局價值四〇〇億美元（約台幣一．二三兆元）的紓困資金。

限制中國取得阿根廷關鍵礦物

美國財政部長貝森特近幾週與阿根廷經濟部長卡布托會談，討論限制中國取得阿根廷關鍵礦物資源，並探討讓美方擴大取得阿根廷鈾礦供應的可能性。美方官員也鼓勵阿根廷與美企合作，推動基礎建設與電信等戰略領域投資。

美國財政部發言人表示，穩定阿根廷符合「美國優先」原則，有助鞏固西半球繁榮。阿根廷財政部與總統米雷伊辦公室則未回應置評。

中國目前是阿根廷第二大貿易夥伴，也是農產品最大買家。川普政府已將削弱中國在拉美影響列為國安優先事項。川普近日在白宮會見米雷伊時強調：「你可以跟中國做些貿易，但絕不能超出那個範圍，尤其在軍事方面，絕不能與中國有任何往來。」

貝、卡會談正值阿根廷經濟惡化、轉向美方求援之際。米雷伊所屬政黨九月省級選舉失利，披索暴跌。選後數週，卡布托赴華府與貝森特會面，雙方達成協議，包括二百億美元貨幣互換與銀行主導的二百億美元債務融資工具。

知情人士透露，貝、卡二人討論的一大焦點，在於鼓勵阿根廷反制中國在阿國日益增長的存在。中國一旦被剔除於阿根廷市場，美國將佔有優勢。

知情人士還說，美國財政部官員已告知阿國高官，華府希望看到美企、而非與中國有關的公司，成為阿國電信網路產業的主要供應商。

阿國電信巨擘阿根廷電信公司最近才取得中國銀行的鉅額貸款，遭美國制裁的中國華為則在阿根廷經營5G行動網路業務。此外，中國正資助阿根廷興建採用中國技術的核電廠，並在多處礦區投資，尋求擴大鈾礦供應。

貝森特在接受福斯新聞專訪時表示，米雷伊「致力讓中國退出阿根廷」，並強調「我們不希望拉美出現另一個失敗國家，或由中國主導的國家」。

