    國際

    李在明上任4月 北韓首度試射彈道飛彈

    2025/10/23 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    北韓22日從西南部的黃海北道中和郡一帶，朝東北方向發射多枚短程彈道飛彈。這是南韓總統李在明今年6月上任以來，北韓首次試射彈道飛彈。（法新社）

    北韓22日從西南部的黃海北道中和郡一帶，朝東北方向發射多枚短程彈道飛彈。這是南韓總統李在明今年6月上任以來，北韓首次試射彈道飛彈。（法新社）

    就在美國和中國領袖預期訪問南韓，出席亞太經濟合作會議（APEC）慶州峰會之際，南韓聯合參謀本部廿二日指出，北韓當天上午從西南部的黃海北道中和郡一帶，朝東北方向發射多枚短程彈道飛彈，飛行約三五〇公里。這是南韓總統李在明今年六月上任以來，北韓首次試射彈道飛彈。

    南韓「韓聯社」報導，飛彈落在內陸地區，而非東部海域。韓軍研判，飛彈可能是北韓去年九月發射的新型戰術彈道飛彈「火星砲-11丙-4.5」，正在分析型號等具體參數。

    據報導，「火星砲-11丙-4.5」是被稱為北韓版「伊斯坎德」的短程彈道飛彈KN-23的改良版，彈頭重量達4.5噸。

    金正恩「刷存在感」

    這是北韓繼今年五月試射「火星-11型」（Hwasong-11）等飛彈後，再度試射彈道飛彈，也是今年以來的第五次。分析認為，在韓美、韓中領袖會談議題可能涉及北韓的背景下，朝方射彈旨在「刷存在感」。

    另有意見指出，北韓還可能進一步擴大挑釁，包括在近期內試射曾在勞動黨成立八十週年閱兵式上展示的新型「火星-20型」洲際彈道飛彈，以促使美國等認可其「擁核國」地位。

    美國總統川普預定二十九日抵達南韓，他已表示希望能在今年內與北韓領袖金正恩再次會晤。北韓官方媒體則稱，金正恩對未來談判「持開放態度」，但前提是，美國必須放棄要求平壤放棄核武的「妄想」。

