    川普1027訪日 不排除取消川習會

    2025/10/23 05:30 駐日特派員林翠儀／東京廿二日報導
    美國總統川普（左）本月稍晚將訪問亞洲，預料將在南韓舉行的APEC峰會期間與中國國家主席習近平（右）會晤。但川普也暗示，會晤也可能取消。（路透檔案照）

    美國總統川普預定本週末展開上任以來的首次亞洲訪問行程，日本廿二日正式公布，川普將於廿七日至廿九日訪問日本，目前除了新任首相高市早苗將與川普舉行首次會談外，日方也安排川普與德仁天皇會面。然而，對於預定下週登場的美中「川習會」，川普廿一日暗示，會談也有可能取消。

    這是川普第二次總統任期的首次亞洲行，他預定週末出發，前往馬來西亞出席廿六日召開的東南亞國協（ASEAN）峰會，之後轉往東京。

    預定視察美軍橫須賀基地

    內閣官房長官木原稔公布川普訪日的日程，廿七日將安排川普與德仁天皇會面，廿八日舉行川普與高市的首次會談，川普也預定造訪神奈川縣視察美軍橫須賀基地。廿九日出發前往南韓，出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會。

    川普上次訪日是在第一次總統任期的二〇一九年六月，當時他前往大阪出席「廿國集團」（G20）峰會。同年五月，日本邀請川普以國賓身分訪日，並安排與德仁天皇會面。二〇二二年前首相安倍晉三遇刺時，川普原本有意出席喪禮，但後來並未成行。

    木原表示，希望日美兩國領袖能建立個人的信任關係，成為加強日美同盟、實現「自由且開放印度太平洋」的契機。高市在廿一日的記者會上也表示，日美同盟是日本外交與安全保障政策的基礎，希望能與川普坦率地交換意見，深化信賴關係。

    美日峰會將觸及國防議題

    綜合日本媒體報導，高市與川普的會談可能觸及新內閣將提高國防預算、強化反擊能力，及國防產業等方面議題，也可能再次確認石破茂政府時期，日美達成關稅協議的履行情況。

    另外，川普十九日聲稱，將在南韓慶州APEC峰會期間與中國國家主席習近平會晤，並在明年年初應邀訪問中國。他廿一日邀請共和黨聯邦參議員在白宮共進午餐時強調，美國與中國的經濟關係「必須是公平的」，表明在會談中不會輕易妥協的立場，他預期會談「將會非常成功」。但川普也說，這場會談「可能不會舉行」，暗示如果看不到實質成果，就沒有必要與習近平會面。

    至於中國方面，官方不僅對APEC峰會期間是否舉行「川習會」諱莫如深，甚至連習近平是否將前往南韓出席APEC峰會，也尚未宣布。中國外交部發言人郭嘉昆廿二日在例行記者會上迴避作答，僅表示「我目前沒有可以提供的信息」。

