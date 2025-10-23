為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    歐烏擬12點和平方案 呼應川普「就地停火」

    2025/10/23 05:30 編譯管淑平／綜合報導
    烏克蘭總統澤倫斯基22日訪問瑞典，與瑞典總理克里斯特森就防務合作事宜進行對話。（法新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基22日訪問瑞典，與瑞典總理克里斯特森就防務合作事宜進行對話。（法新社）

    在美國總統川普推動結束烏俄戰爭陷入膠著之際，歐洲各國正和烏克蘭合作擬定一份十二點和平計畫，旨在在現有戰線上結束戰爭，反制俄羅斯總統普廷向美國再度提出，要烏國割地換取和平的要求。

    「彭博」引述了解此事的消息人士說法，這項擬提方案之執行，將由川普主持的「和平委員會」負責監督。方案構想內容包括俄烏雙方承諾沿現有接觸線停火並停止領土推進、俄羅斯遣返所有在戰爭中遭強制帶離烏國的孩童返國、戰俘交換、烏克蘭將獲得安全保證和重建資金，同時提供烏國一條迅速加入歐盟的路線。

    不會承認任何被佔區為俄國領土

    了解方案內容的消息人士指出，方案規劃讓莫斯科和基輔，就烏國被佔領區的治理問題展開談判，不過，歐洲和烏克蘭都不會在法律上承認任何被佔領地為俄羅斯領土。至於對俄的制裁，將逐步解決，但是唯有莫斯科同意出資用於烏國戰後重建，遭凍結的約三千億美元俄國中央銀行資產才會獲得歸還。若俄國再度侵略鄰國，將立即恢復這些制裁措施。

    消息人士表示，方案細節仍在最後敲定，還有可能改變，且任何結束戰爭的方案都需要美國支持。歐洲官員預計本週赴美，爭取支持。歐盟領袖廿三日將舉行峰會，討論對莫斯科追加制裁，及透過遭凍結的俄國資產，提供烏國財政援助；另外支持烏國的「志願者聯盟」國家也將在廿四日開會。

    這項方案呼應川普上週提出的，要求烏俄雙方「就地停火」，然後啟動談判。歐洲領袖廿日聲明，表示「強烈支持」這項提議。

