川普又改口 擱置二會普廷

美國總統川普（右）21日表示，已擱置與俄羅斯總統普廷（左）在匈牙利首都布達佩斯舉行峰會的計畫，因為他不希望「浪費時間」。圖為川普和普廷8月在阿拉斯加安克拉治會晤。（路透檔案照）

美國總統川普廿一日表示，原定與俄羅斯總統普廷在匈牙利布達佩斯舉行的快速會晤已喊卡暫停，原因是他不想「浪費時間」。此為川普斷斷續續出手解決烏克蘭戰爭的行動中的最新轉折，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫也表示，目前沒有「明確」的會面日期，強調「需要進行嚴謹的準備」。

川普暗示未來兩天再做定奪

川普上週才宣布要在布達佩斯與普廷會面，為雙普繼今年八月在阿拉斯加碰頭後再次會面。但白宮一名官員廿一日表示，川普近期無計畫與普廷會面；隨後川普在橢圓形辦公室被記者詢及此事時也說，「我不想舉行一場浪費時間的會議」。當記者詢問為何改變心意，川普說，戰場上正發生很多事，並暗示會在未來兩天再做定奪。

川普證實雙普二會破局前，美國國務卿魯比歐與俄羅斯外交部長拉夫羅夫廿日曾通電話。白宮說，原定隨布達佩斯雙普會舉行的魯拉會也一併告吹。拉夫羅夫廿一日公開發言時明確表示，俄羅斯反對立即停火。川普對二會看似告吹，也讓歐洲領導人鬆一口氣。包括英國首相施凱爾、法國總統馬克宏與德國總理梅爾茨在內的歐洲領袖說，反對如川普近日建議的任何逼迫烏克蘭割地換和平的做法。

川普一整年來在烏戰的立場一變再變，包括是否應該先停火再進行長期和平談判，以及烏克蘭能否奪回在近四年戰爭中被俄國佔領的土地。川普最初力主施壓烏克蘭迫其讓步，後對普廷拒不妥協深感洩氣，八月阿拉斯加雙普會又未能就結束俄烏戰爭獲致任何實質結果。上月，川普一改烏克蘭必須割地換和平的長期立場，暗示烏克蘭可奪回所有被俄國佔領的領土。但在上週雙普熱線，及十七日與澤倫斯基會面，川普再次改變立場，呼籲俄烏「就此打住」，結束戰爭。

根據兩名美國官員及知情人士向路透透露，俄羅斯上週透過一份非正式外交文件向美方重申其和平條件，其中包括要求全面控制整個頓巴斯地區，以及禁止北約部隊進駐烏克蘭。一名資深烏克蘭官員則向法新社證實，上週川普與澤倫斯基於華府舉行的「緊張」會談中，曾施壓烏方放棄東部頓巴斯地區以換取和平。

