賴總統祝賀高市 盼共促區域和平

日本自民黨總裁高市早苗昨獲得國會指名，成為日本首位女首相。賴清德總統代表國人表達誠摯祝賀，期盼台日情誼持續深化，共同為區域和平繁榮與穩定貢獻心力。賴總統也提及四月與高市會面時，雙方都深刻體認，推動台日在半導體、能源及人工智慧（AI）等領域的合作，能讓台日關係邁向新里程碑。

賴清德在社群發文表示，恭喜高市當選日本第一〇四任首相，高市以堅定的民主信念，長期關注印太區域和平與科技發展，同時也是台灣堅定的友人，他要代表台灣人民，向高市首相表達誠摯祝賀。

賴清德強調，台日是共享價值的堅實夥伴，感謝石破茂前首相任內對台灣的支持，同時祝福高市領導的日本新政府，順利推動各項國政，並期盼台日情誼持續深化，共同為區域和平繁榮與穩定貢獻心力。

賴總統也憶及今年四月曾和高市會面，當時雙方就印太區域情勢與雙邊經貿合作交換意見，尤其面對全球供應鏈重組的關鍵時刻，雙方都深刻體認，推動台日雙邊在半導體、能源及AI等領域的合作，能夠讓台日共榮發展，讓台日關係邁向新的里程碑。

蔡英文致賀 林佳龍盼進一步合作

前總統蔡英文也透過臉書發文，分享她與高市的合照，恭喜高市當選日本憲政史上第一位女性首相，衷心祝福她一切順利，展現卓越的領導與風采。

外交部長林佳龍昨日對高市表達誠摯祝賀，並指示我國駐日代表處代表政府，向高市及全體閣員致贈賀電。林佳龍也指出，高市向來堅定挺台，期盼今後與高市領導的新政府進一步合作。

歐盟執委會主席馮德萊恩也透過社群平台X發文，向高市祝賀，說她正在「創造歷史」，並期待與高市密切合作，將歐盟與日本獨特的夥伴關係提升至新層次。南韓總統李在明則透過臉書祝賀高市，並期盼在本月底舉行的亞太經濟合作會議（APEC）期間與高市會面，進行建設性對話。中國外交部則說，期盼日方信守在歷史、台灣等重大問題上的政治承諾。

