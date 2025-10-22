高市女力集團 片山皐月、小野田紀美入閣

經濟安保大臣小野田紀美（美聯社）

日本新首相高市早苗公布內閣名單，十九位主要閣員中僅有兩位女性，比原本傳聞至少有六位女性入閣的消息相差甚遠。不過，兩位入閣的女性，包括首位女性財務大臣片山皐月，以及首次入閣的經濟安保擔當大臣小野田紀美，都是高市的親信，也可以說是高市「女力集團」的主力。

首位女性財相片山 助攻積極財政路線

高市雖然成為日本第一位女性首相，但她在黨內的女性朋友不算多，主要原因除了她不擅應酬，埋首鑽研政策、制定法案外，還有她專業和認真的態度，以及強大的「氣場」，往往讓後輩感到壓力。日本維新會共同代表吉村洋文就說，在和高市進行合作協商時，被高市「銳利的眼神」震懾到，覺得好像快被「吃掉了」。

同輩的女性國會議員中，有不少人也對高市帶有競爭的敵意，例如曾和她競選過總裁的前少子化擔當大臣野田聖子與前法務大臣上川陽子，出馬參選的部分理由就是為了和高市打對台。

不過，也有不少女性議員接受高市的國家觀念與政策主張，並成為高市的親信。總裁選舉後被任命為「黨四役」之一的總務會長有村治子，以及入閣的片山皐月、小野田紀美，都是高市「女力集團」的主力。

經濟安保大臣小野田 贊同修憲明定自衛隊地位

小野田曾表示，在擔任地方議員時就是高市的粉絲，她這次在高市競選團隊擔任「早苗隊隊長」，為團隊注入年輕的活力。小野田曾擔任防衛大臣政務官、法務大臣政務官，對於修憲明定自衛隊地位、擁有敵基地攻擊能力等安全保障議題，持贊成立場，加強經濟安保的理念也與高市的主張相符。

經濟安保相也是高市前一個內閣職務，她任命小野田接手，除了代表對她的信任，也有栽培後進的用意。

財務大臣片山皐月是參議院的女中豪傑，她在東京大學法律系畢業後進入大藏省工作，二〇〇四年成為日本第一位女性主計局主計官，可說是菁英中的菁英，二〇〇五年當選參議員。

主計官負責政府的預算編列，對於財務省內部的運作可說是瞭若指掌。財務省長期在「財政再建」、「歲出抑制」、「財源確保」等方面扮演核心角色，與高市主張的積極財政路線大相徑庭。高市任用片山主掌財務省，將讓財務官僚難以再用「沒錢」當藉口。這項安排也代表高市企圖推動財稅改革的決心。

財務大臣片山皐月（美聯社）

