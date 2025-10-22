重振安倍路線 高市下週會川普

日本自民黨總裁高市早苗經國會指名選舉，成為日本首位女首相，讀賣新聞特地發行號外。（路透）

日本第一位女首相高市早苗被外國媒體形容為日版「鐵娘子」，也有人說她是「女版安倍」。從高市的內閣名單可以看出，她不但會延續「安倍經濟學」的成長投資和積極財政政策，也將繼續奉行「強化日美同盟、挺台抗中」的安倍路線。

山本拓 日本首位第一先生

高市在本月四日當選自民黨總裁，之後經歷合作廿六年的執政盟友公明黨退出，以及迎接新盟友日本維新會加入聯合政府，短短十七天的時間，她已打破許多層的「玻璃天花板」，廿一日終於組閣上路。讀賣新聞報導，高市是七大工業國集團（G7）繼英國、加拿大、德國和義大利之後，第五位女性領袖。而高市的夫婿、前眾議員山本拓，則將成為日本首位「第一先生」。

另外，主張積極財政與減稅政策的高市，任用曾擔任主計局長、財務官僚出身的參議員片山皐月，擔任日本首位女性財務大臣，表達延續安倍經濟學的決心。高市主張的「戰略性成長投資」和「危機管理型財政出動」，被視為安倍經濟學的進化版。

臨時國會會期到十二月十七日止，只有短短五十八天，但高市已預定在臨時國會提出解決高物價對策的經濟對策，二〇二五年追加預算案，將包括廢除暫時汽油稅及擴充地方交付款等項目。

高市上任後也將面對密集的外交行程，包括廿六日在吉隆坡舉行的東南亞國協（ASEAN）峰會，接著美國總統川普將於廿七日訪日，卅一日南韓也將舉辦亞太經濟合作會議（APEC）峰會。高市廿一日晚間首次以首相身分發表談話時指出，希望儘快與川普會面，推動日美關係邁向新層次。

提前修訂國安戰略三文件

日本媒體報導，高市已指示政府提前修訂二〇二二年底制定的國安戰略三文件，文件規定將在二〇二七年度前，將包括國防預算在內的安全保障相關支出，逐步調升至國內生產毛額（GDP）的二％，但高市有意提前修改上調比例。

由於美方要求日本等亞洲盟國應以達到GDP的五％為目標，高市預定廿八日與川普舉行會談，屆時可能傳達提前修訂防衛文件的方針。

