日本首位女首相 眾院首輪就過關╱挺台抗中親美 高市內閣總路線

日本自民黨總裁高市早苗21日在臨時國會的首相指名選舉中，順利當選第104任首相，也是日本憲政史上第一位女首相。（美聯社）

官房長官木原稔、國土交通相金子恭之、地方創生大臣黃川田仁志 多人友台

日本國會廿一日舉行首相指名選舉，經眾議院首輪通過、參議院二輪過關，自民黨總裁高市早苗順利當選第一〇四任首相，成為日本憲政史上第一位女首相。在天皇任命及閣員認證儀式後，新內閣正式上路。新內閣名單具有「重視日美同盟、挺台抗中」色彩，包括官房長官木原稔、國土交通大臣金子恭之、擔任地方創生擔當大臣的黃川田仁志、農林水產大臣鈴木憲和與官房副長官尾崎正直等多人，都是親台派人士。

高市內閣名單包括總務大臣林芳正、法務大臣平口洋、外務大臣茂木敏充、財務大臣片山皐月、文部科學大臣松本洋平、厚生勞動大臣上野賢一郎、農林水產大臣鈴木憲和、經濟產業大臣赤澤亮正、國土交通大臣金子恭之、環境大臣石原宏高、防衛大臣小泉進次郎、內閣官房長官木原稔、數位大臣松本尚、復興大臣牧野京夫、國家公安委員會委員長赤間二郎、兒童政策擔當大臣黃川田仁志、成長戰略擔當大臣城內實、經濟安保擔當大臣小野田紀美。

外相茂木 經產相赤澤 衝刺日美關稅協議

茂木回鍋擔任外相，和原經濟再生擔當大臣赤澤亮正調任經產相，可能都與日美關稅協議有關。茂木曾在安倍內閣時期擔任日美貿易談判的主談人，赤澤則是這次日美關稅談判的主談人，兩位曾和川普政府交手的大臣都被重用，可見高市為了「迎戰」川普所做的準備。

高市當選自民黨總裁後，已有包括萩生田光一、有村治子和古屋圭司等親台人士擔任重要黨職，如今內閣也充滿親台色彩。擔任官房長官的木原稔為友台議員團體「日華議員懇談會」事務局長，長年經手台灣事務，包括新冠肺炎疫情期間「疫苗贈台」或「口罩贈日」的日台交流，都有他大力協助。

熊本縣選出的木原曾任防相，任內敲定在熊本部署長程飛彈「增程型12式陸基反艦飛彈」，對防備「台灣有事」及加強離島防禦具有關鍵性嚇阻作用。

另外，同為熊本縣選出的國土相金子恭之也是日華懇幹部，今年十月才剛參加國慶祝賀團訪台。國土相長期為公明黨優先任用的內閣職位，公明黨退出執政聯盟後，高市收復失土需要有內閣歷練的人，而且國土省管轄範圍極大，包括國土安全與海上保安廳等，中國海警船長期在釣魚台周邊巡弋，民眾批評政府的應對過於軟弱，國土省為親中派的公明黨把持，也被視為是主因之一。

另外，擔任地方創生大臣的黃川田仁志也是日華懇成員，擔任農水相的鈴木憲和也非常友台。官房副長官尾崎正直曾任高知縣知事，任內積極推動與台灣交流，他是高市的親信，今年曾陪同高市訪台。

遠藤敬任首相輔佐官 負責與維新會溝通

另外，自民黨雖與日本維新會聯合執政，但維新會決定暫時不入閣，不過，高市堅持任用維新會眾議員遠藤敬擔任首相輔佐官，負責政府與維新會的溝通。

