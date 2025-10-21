南海空中對峙》澳機偵巡南海 共機進逼射照明彈

澳洲指控中國戰機在南海上空，向澳洲空軍P-8A反潛巡邏機近距離發射照明彈，已對北京就此類「不安全且不專業的行為」表達抗議。（取自澳洲國防部官網）

澳洲國防部廿日指控，中國軍機在南海上空朝澳洲空軍反潛巡邏機近距離發射照明彈，已向北京就此類「不安全且不專業的行為」表達抗議。

澳軍方指控解放軍：不安全不專業

澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）指出，澳軍一架P-8A偵察機十九日在南海空域執行例行巡邏任務時，遭中國蘇愷-35戰鬥機逼近並發射照明彈，其中兩枚「非常靠近」澳機。

馬勒斯表示，即使中方此舉並未對澳洲軍機和飛行員造成傷害，但這類缺乏安全和專業的操作可能產生不同後果；澳洲政府已分別在坎培拉和北京向中國提出交涉，期盼包括中國在內的所有國家軍隊以安全且專業方式行事。

對此，中國人民解放軍南部戰區空軍發言人李健健反控澳機「未經中國批准，非法侵入中國西沙領空」，南部戰區出動海空兵力，「依法依規追蹤監視、有力反制、警告驅離」，聲稱澳方行為嚴重侵害中國主權，極容易引發海空意外事件。

隨著印太及南海地區的緊張態勢日趨升溫，澳洲與中國不時在爭議地區發生軍事摩擦。今年二月，澳洲一架P-8巡邏機在南海遭中國殲-16戰機，在僅距離卅公尺處發射照明彈；二〇二三年在日本專屬經濟區（EEZ）海域，澳洲海軍護衛艦「土烏巴號」（HMAS Toowoomba）一名潛水員作業時，中國海軍驅逐艦「寧波號」無視澳方警告，逼近並開啟艦載聲納，危及潛水員安全。

澳洲影子外交部長、參議院反對黨領袖凱希（Michaelia Cash）批評中方行徑令人無法接受，呼籲澳洲總理艾班尼斯要求中國政府，保證這類行為不會再次發生。

