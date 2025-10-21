為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    南海空中對峙》澳機偵巡南海 共機進逼射照明彈

    2025/10/21 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    澳洲指控中國戰機在南海上空，向澳洲空軍P-8A反潛巡邏機近距離發射照明彈，已對北京就此類「不安全且不專業的行為」表達抗議。（取自澳洲國防部官網）

    澳洲指控中國戰機在南海上空，向澳洲空軍P-8A反潛巡邏機近距離發射照明彈，已對北京就此類「不安全且不專業的行為」表達抗議。（取自澳洲國防部官網）

    澳洲國防部廿日指控，中國軍機在南海上空朝澳洲空軍反潛巡邏機近距離發射照明彈，已向北京就此類「不安全且不專業的行為」表達抗議。

    澳軍方指控解放軍：不安全不專業

    澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）指出，澳軍一架P-8A偵察機十九日在南海空域執行例行巡邏任務時，遭中國蘇愷-35戰鬥機逼近並發射照明彈，其中兩枚「非常靠近」澳機。

    馬勒斯表示，即使中方此舉並未對澳洲軍機和飛行員造成傷害，但這類缺乏安全和專業的操作可能產生不同後果；澳洲政府已分別在坎培拉和北京向中國提出交涉，期盼包括中國在內的所有國家軍隊以安全且專業方式行事。

    對此，中國人民解放軍南部戰區空軍發言人李健健反控澳機「未經中國批准，非法侵入中國西沙領空」，南部戰區出動海空兵力，「依法依規追蹤監視、有力反制、警告驅離」，聲稱澳方行為嚴重侵害中國主權，極容易引發海空意外事件。

    隨著印太及南海地區的緊張態勢日趨升溫，澳洲與中國不時在爭議地區發生軍事摩擦。今年二月，澳洲一架P-8巡邏機在南海遭中國殲-16戰機，在僅距離卅公尺處發射照明彈；二〇二三年在日本專屬經濟區（EEZ）海域，澳洲海軍護衛艦「土烏巴號」（HMAS Toowoomba）一名潛水員作業時，中國海軍驅逐艦「寧波號」無視澳方警告，逼近並開啟艦載聲納，危及潛水員安全。

    澳洲影子外交部長、參議院反對黨領袖凱希（Michaelia Cash）批評中方行徑令人無法接受，呼籲澳洲總理艾班尼斯要求中國政府，保證這類行為不會再次發生。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播