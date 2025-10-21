為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    動員美日澳5.8萬官兵 日本自衛隊最大規模實戰演訓

    2025/10/21 05:30 駐日特派員林翠儀／東京廿日報導
    日本海陸空自衛隊20日起與美國及澳洲等國部隊，共同展開2年一度的「自衛隊綜合演習」，共動員逾5.8萬人參加，為歷來最大規模的綜合實兵演習。（取自日本統合作戰司令部X）

    日本海陸空三大自衛隊從廿日起，與美國及澳洲等國部隊共同展開兩年一度的「自衛隊綜合演習」，共動員逾五萬八千人參加，為歷來最大規模的綜合實兵演習。日本媒體報導，此次演習的主要目的，是以「統合作戰司令部」為核心，加強自衛隊的一元化指揮與聯合作戰能力，並進行廣泛的訓練。

    據報導，自衛隊共動員約五萬二三〇〇人、美軍約五九〇〇人、澳洲國防軍約二三〇人參演，加拿大空軍、紐西蘭空軍和法國海軍也將參加海上自衛隊的實兵演練，投入裝備包括自衛隊約六十艘艦艇、飛機約三一〇架、車輛約四一八〇輛等。

    統合作戰司令部首秀 強化與美澳加紐法合作

    本次演習也是統合作戰司令部今年三月成立以來首次綜合演習，將持續至本月卅一日，重點在於提升陸海空部隊一元化運用的能力，並加強日美澳加紐法等國的協同合作。

    讀賣新聞報導，二〇二三年的同項演習動員約兩萬人，這次的規模為歷來最大，防衛省今年取消「觀艦式」和「觀閱式」（閱兵），將原本投入儀典活動的資源與精力，轉向強化實戰演訓，以應對日趨惡化的周邊安全環境。

    此次演習將假設自衛隊基地遭到敵方攻擊而無法使用，F-15戰機以數架為一組，暫時分散轉移至南紀白濱、鹿兒島、奄美與德之島等四個機場，並進行F-15戰機的起降訓練。另外，同時也進行太空、網路與電磁波等多領域的演練。

    計畫內容還包括使用地對空飛彈「愛國者三型」（PAC-3）進行彈道飛彈的攔截訓練，以及模擬以戰機與艦艇阻止敵軍登陸沖繩離島的作戰演練。

