    首頁 > 國際

    「政策控」高市早苗 打動維新會共譜新局

    2025/10/21 05:30 駐日特派員林翠儀／東京廿日報導
    日本自民黨總裁高市早苗（右）20日與日本維新會共同黨代表吉村洋文（中），簽署聯合執政協議，左一為維新會共同黨代表藤田文武。（路透）

    日本自民黨總裁高市早苗（右）20日與日本維新會共同黨代表吉村洋文（中），簽署聯合執政協議，左一為維新會共同黨代表藤田文武。（路透）

    日本首位女首相在望

    即將成為日本第一位女首相的高市早苗，能夠在公明黨退出執政聯盟後，在短短五天內與日本維新會結盟，除了雙方理念相近、各取所需之外，高市的誠懇與對治國大業的熱情，讓維新會的兩位共同黨代表吉村洋文與藤田文武敬佩不已，推祟高市是「值得學習的政治家之一」，可說是促成兩黨聯姻的最大動力。

    高市在本月四日當選自民黨總裁，被視為打破日本政治的「玻璃天花板」，不料「玻璃天花板」的構造並非單層。接著，高市十日又面臨結盟廿六年的公明黨宣布退出執政聯盟。

    原本在總裁選舉前各方就研判，高市較可能與稅制改革主張相近的國民民主黨合作，但公明黨的退出打亂佈局。由於國民民主黨舉棋不定，高市決定另覓新的合作對象。原本在選前與小泉進次郎初步達成聯手共識的日本維新會，並未料及小泉會敗選，而最後找上他們的會是高市。

    高市當選總裁後，八日與自民黨幹部拜會維新會黨團，當時雙方尚無合作跡象。藤田表示，當時他只是禮貌性地將他對憲法第九條修正的構想、國防方針、外國人政策、情報、反間諜法等相關的提案和手冊送給高市。

    結果，在十五日自民、維新兩黨舉行黨魁會談，開始協商合作的可能性時，高市竟然拿出藤田送她的手冊，裡頭劃了很多紅線，並標示重點。高市在短短一週內將厚厚的手冊全部看完，而且充分理解維新會的主張，還清楚地記在腦子裡。雙方會談時，高市還拿出手冊說，「重點在這裡對不對？」。對於他們的提問，高市仔細聆聽，並以她的想法清楚地回答。

    高市是日本政壇有名的「政策控」，不擅於應酬、喜歡關在家裡研究法案和政策。藤田雖然早有耳聞，卻仍實際感到震撼。他說，即使對維新會這種在野黨，和他們這類年輕政治人物，高市仍是禮數周到地正面迎戰，讓他感到十分感謝與敬佩。

    吉村和藤田一樣，也被高市的熱情點燃「小宇宙」。身為大阪府知事，吉村起初是透過電話和高市交談，由於實在太熱血，他在十五日當天也特地從大阪趕到東京參加黨魁會議，現場交手讓他相信兩人有共同的「波長」。他和藤田對高市都不是僅止於「表面友好」，而是從政策內容、溝通態度、準備充分等面向，給予高市最高的肯定。

