「恐遭毀滅」川普要求烏克蘭割地終結戰爭

金融時報等報導，美國總統川普17日在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基時，極力要求澤倫斯基接受俄羅斯總統普廷最新提出的終戰條件，亦即交出烏國東部要塞頓內茨克州的控制權，否則烏克蘭恐怕會被「毀滅」。

英國「金融時報」及「路透」十九日分別引述知情人士報導，美國總統川普十七日在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基時，極力要求澤倫斯基接受俄羅斯總統普廷最新提出的終戰條件，亦即交出烏國東部要塞頓內茨克州的控制權，否則烏克蘭恐怕會被「毀滅」。據傳川普甚至要求澤倫斯基將整個烏東頓巴斯地區都割讓給俄國，但遭川普否認。

知情人士透露，川普與澤倫斯基當天的會談氣氛緊張，多次演變為大聲爭執，川普一直咒罵，期間還將標記烏克蘭境內交戰前線的地圖丟在一旁，強力要求澤倫斯基將整個烏東頓巴斯地區讓給普廷，儘管俄軍至今仍未完全控制該地區，且進展有限。一名知情歐洲官員指出，川普提到他對一再看到畫有烏國境內交戰前線的地圖「受夠了」，「這條紅線，我甚至不知道它到底在哪裡，我從沒去過」。

在會談中，川普多次呼應或重申普廷對這場戰爭的觀點，並花許多時間對澤倫斯基「說教」，包括告訴澤倫斯基，普廷認為在烏克蘭發生的不是戰爭，僅是「特別行動」。川普警告澤倫斯基，烏克蘭正輸掉戰爭，而且只要普廷有意，「他就會毀掉你」，若不與普廷達成交易，烏國恐將面臨毀滅。

在與澤倫斯基會晤的前一天，川普與普廷通電話二．五小時，談妥在匈牙利舉行會談。雙方也再度談及一旦烏戰結束，美俄之間的經貿合作前景可期。

除拒絕提供「戰斧」巡弋飛彈、割讓頓巴斯等言論讓烏國代表團感到失望外，川普還提到考慮向基輔和莫斯科都提供安全保障，讓烏方十分困惑。知情人士表示，烏方認為他們仍然控制的頓內茨克和盧甘斯克地區具有重要戰略價值，放棄這片領土將使烏國其他地區更容易遭到俄國攻擊，此舉無異於「自殺」。

重申烏俄應止步於當前戰線

川普十九日對媒體重申，烏俄應止步於當前戰線，「如果演變成『你拿這個，我們拿那個』，剩下的部分就很難談判了」。當被問到是否告訴澤倫斯基，烏方必須將整個頓巴斯地區割讓給俄國時，川普答稱沒有，「就照現在這樣劃分吧……我認為（頓巴斯）七十八％的土地已被俄國佔領，就照現在這樣，他們之後可以再商討其他事」。

金融時報分析，儘管川普後來認可凍結既有前線的停戰方案，但他與澤倫斯基充滿火藥味的會談，反映出他的反覆無常，以及他願意支持普廷的極端要求。例如，川普此前還公開呼籲普廷出面談判，因為俄國經濟「快要崩潰」，但在澤倫斯基面前，卻改口稱俄國經濟「好得很」；川普也曾聲稱考慮允許烏國取得戰斧飛彈，但在與普廷通話後，又改變主意。

