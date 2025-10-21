美軍襲哥國運毒船 川普加徵關稅施壓

繼委內瑞拉後，美國總統川普（左）將矛頭指向哥倫比亞，痛批哥國總統裴卓（右）為「非法毒品頭子」，宣布不再對哥國提供金援，並將加徵關稅。（法新社檔案照）

哥國召回大使抗議

繼打擊委內瑞拉運毒船後，美國總統川普持續以反毒之名，擴大對南美洲的軍事行動。美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯十九日宣布，近日再次對一艘哥倫比亞叛亂組織的運毒船實施打擊；美國總統川普則痛批哥國總統裴卓（Gustavo Petro）對掃毒毫無作為，將切斷對哥國的所有資金援助，並加徵關稅。哥國外交部則宣布召回大使，雙方衝突進一步升溫。

川普批哥倫比亞總統裴卓「毒品頭子」

川普將裴卓指為「非法毒品頭子」（illegal drug leader），指責他從美方手中收取大筆經費，卻無法阻止古柯鹼生產，「從今天起，任何形式的款項或補貼不會再用於哥倫比亞」。哥倫比亞是美國援助南美洲的最大受惠國，二〇二三年達七．四億美元（約二二六億台幣），半數用於打擊毒品販運。但在川普今年上任後關閉負責人道協助的「美國國際開發總署」（USAID），哥國取得的資金大幅受限。

取消對哥國每年226億美援

美國戰爭部長赫格塞斯表示，美軍十七日打擊一艘從事非法毒品走私的哥倫比亞左翼武裝組織「全國解放軍」（ELN）船隻，擊斃三名船員。赫格塞斯聲稱，該船當時是在美國南方司令部轄區的國際水域航行，「這些毒梟是西半球的開打組織」，但未提供確切犯罪證據。

聯合國：裴卓任內古柯鹼種植率增70％

對此，左派游擊隊出身的裴卓聲稱，美軍打擊的船隻屬於一個「貧困家庭」，而非叛亂組織。他在社群平台X發文批評，「美國的反毒政策……已經讓拉丁美洲一百萬人喪生，這只是美國為了控制拉丁美洲，並從委內瑞拉獲取廉價石油的藉口。」

哥倫比亞長年受毒品販運所累，裴卓二〇二二年上任後改變以往根絕毒品犯罪的政策，轉為著重處理助長毒品交易的社會根源。去年，裴卓在國內古柯鹼原料古柯種植地區實施大規模社會、軍事介入行動，但收效甚微。據哥國政府及聯合國估計，在裴卓執政下，古柯鹼種植率增加七十％。哥國上月遭華府剔除在打擊毒品盟國名單之外。

美軍拉美動武升級 遭疑變調推翻政權

美國八月起在委內瑞拉外海部署軍艦，執行至少六次攻擊行動，造成至少廿七人死亡。川普政府的行動持續擴大，令人質疑「反毒」與「推翻當地政權」間的界線逐漸模糊。華爾街日報引述美國官員報導，川普政府認為對委國總統馬杜羅的行動已收效，使馬杜羅自認無法持續掌權，但要達成此目的需要時間。

然而，川普政府的行動在法律和程序上皆引發質疑，共和、民主兩黨國會議員都要求白宮提出在加勒比海動武的法律依據與政策目標說帖。共和黨參議員保羅（Rand Paul）直言，「這些人在我們不知其名和任何犯罪證據情況下，就被炸死了」。他認為，川普政府部分成員長期以來一直鼓動與委內瑞拉開戰。

