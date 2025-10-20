謠言終結站》紙張寫滿68 蒼蠅不敢靠近？ 無科學根據

謠言終結站》紙張寫滿68 蒼蠅不敢靠近？ 無科學根據2025/10/20 05:30
謠言終結站
網傳內容：吃海鮮和魚的時候總會飛來很多蒼蠅，只要拿1張紙寫滿68，蒼蠅會以為是蜘蛛網而不敢靠近？
查證結果：MyGoPen查證指出，專家表示，蒼蠅對食物的判斷主要是靠氣味，視力只是整體判斷中的一部分，傳言指的是海鮮，但無法提出假蜘蛛網遏止效果的科學證據，故為錯誤說法。
