謠言終結站》紙張寫滿68 蒼蠅不敢靠近？ 無科學根據

網傳內容：吃海鮮和魚的時候總會飛來很多蒼蠅，只要拿1張紙寫滿68，蒼蠅會以為是蜘蛛網而不敢靠近？

查證結果：MyGoPen查證指出，專家表示，蒼蠅對食物的判斷主要是靠氣味，視力只是整體判斷中的一部分，傳言指的是海鮮，但無法提出假蜘蛛網遏止效果的科學證據，故為錯誤說法。

