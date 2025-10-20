為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    全美再發起無王日 數百萬人抗議川普強硬政策

    2025/10/20 05:30
    在喬治亞州亞特蘭大，涵蓋各年齡層的抗議者，表達對美國總統川普強硬政策的不滿。（路透）

    在喬治亞州亞特蘭大，涵蓋各年齡層的抗議者，表達對美國總統川普強硬政策的不滿。（路透）

    繼非政府組織六月間在美國各大城市串聯發起「無王日」（No Kings Day）示威後，紐約、華盛頓、洛杉磯等多個城市，十八日再度有涵蓋各年齡層的抗議者，帶著孩子與寵物走上街頭，表達對美國總統川普強硬政策的不滿。參與華府集會的民眾直言，川普種種違反體制的作為，「就像是暴政的手冊」。

    示威活動 超過2700場

    全美五十州共有超過二七〇〇場示威活動，甚至在美國中部小城市以及川普位於佛羅里達的住家附近，也有抗議集會。據稱從紐約到洛杉磯共有約七百萬人走上街頭，挑戰川普自一月就任以來，以前所未有的速度重塑政府、顛覆民主規範的施政方針，其中又以驅逐移民和派駐國民兵爭議最受爭議。

    美聯社指出，這是川普重返白宮以來，全美各地第三次出現大規模集會，抗議的背景為共和、民主兩黨因支出法案意見分歧，導致聯邦政府關門逾兩週，不僅導致聯邦計畫及服務被迫中止，也考驗權力分立的核心機制。抗議者示警，川普領導下的聯邦政府正將美國推向威權主義。

    據報導，這場示威活動大致氣氛歡樂，許多人和他們的寵物都穿著各式造型服裝，還有充氣造型人物，秩序良好，警方在場多半保持低調。

    主辦活動的進步派組織Indivisible共同創辦人葛林柏格（Leah Greenberg）表示，最能體現美國精神的莫過於說出「我們沒有國王」，並行使和平抗議的權利。

    路透報導，抗議活動反映出許多美國人日益不安的情緒，他們主要屬於意識形態上的左派，並對當前多項發展感到憂慮，包括川普對政敵提出刑事訴訟、以軍事化手段打擊移民，以及派遣國民兵進入美國各城市等作為。

    川普則一如往常地強硬回應。他在自家社群平台「真實社群」發布多支人工智慧（AI）生成影片，將自己描繪成國王。其中一支影片顯示，川普頭戴王冠、駕駛戰鬥機，對抗議者投擲看似糞便的物體。

    共和黨嘲諷︰仇恨美國

    川普的支持者也不甘示弱。共和黨籍的聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）嘲諷，這些集會是「仇恨美國的抗議」，「你會看到馬克思主義者、社會主義者、反法西斯運動（Antifa）支持者、無政府主義者，還有民主黨極左派中支持哈瑪斯的一群人全都聚在一起。」

    示威者18日湧上華府街頭，高呼口號並高舉標語、美國國旗與氣球，朝向國會山莊前進。（法新社）

    示威者18日湧上華府街頭，高呼口號並高舉標語、美國國旗與氣球，朝向國會山莊前進。（法新社）

