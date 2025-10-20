為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    普廷要求烏交出頓內茨克 換取停戰

    2025/10/20 05:30 編譯孫宇青／綜合報導
    華盛頓郵報引述知情高層官員報導，俄羅斯總統普廷（左）16日與美國總統川普（右）通電話時，提出願意放棄俄軍目前部分佔領的烏克蘭南部札波羅熱州與赫爾松州，換取烏克蘭交出東部戰略重地頓內茨克州的完全控制權，做為結束戰爭的條件。（法新社檔案照）

    華盛頓郵報引述知情高層官員報導，俄羅斯總統普廷（左）16日與美國總統川普（右）通電話時，提出願意放棄俄軍目前部分佔領的烏克蘭南部札波羅熱州與赫爾松州，換取烏克蘭交出東部戰略重地頓內茨克州的完全控制權，做為結束戰爭的條件。（法新社檔案照）

    俄願意放棄佔領札波羅熱與赫爾松 川普對此尚未回應

    「華盛頓郵報」十八日引述知情高層官員報導，俄羅斯總統普廷十六日與美國總統川普通電話時，提出願意放棄俄軍目前部分佔領的烏克蘭南部札波羅熱州與赫爾松州，換取烏克蘭交出東部戰略重地頓內茨克州的完全控制權，做為結束這場逾三年半戰爭的條件。部分美方官員認為，普廷已略有讓步，視此為進展，但歐洲官員認為烏方不會接受。

    據報導，自二〇一四年併吞克里米亞半島以來，俄國十一年來一直試圖征服頓內茨克，但屢遭烏軍擊退，守住這個重要堡壘，阻止俄國快速向西推進至首都基輔。俄國及其支持的當地分離勢力宣稱，已控制該地區部分領土，但未能以武力完全控制。然而，普廷在最近一次與川普通話時提議，若想終止戰爭，烏克蘭就必須完全放棄頓內茨克。與此同時，俄國也願意放棄札波羅熱和赫爾松地區已佔領的領土。

    美︰普廷已讓步 歐︰烏不會接受

    川普尚未公開回應普廷的最新要求，十七日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基會談後的公開聲明中，也沒有表態支持普廷的訴求。接下來幾週，川普預計將在匈牙利首都布達佩斯與普廷會晤，繼續討論如何結束這場戰爭。值得注意的是，普廷此次提出的領土要求，比起八月在阿拉斯加安克拉治的美俄元首峰會上要求的範圍有所縮減，部分白宮官員將此視為進展。然而，另一名歐洲外交官認為，烏方不會接受，因為這就像賣掉自己一條腿，卻一無所獲。

    普廷在安克拉治會談時仍堅持要求，俄國必須保留在烏克蘭頓內茨克、盧甘斯克、札波羅熱和赫爾松等地佔領的所有土地，並要求基輔撤出這些地區。在過去一年中，烏俄雙方的戰線大致上陷入僵局，雙方都沒有顯著優勢。俄國目前控制烏克蘭約廿％領土。

    與此同時，川普特使魏科夫在十七日的美烏元首會談中，向烏克蘭代表團施壓，要求他們交出頓內茨克，並指該地區居民主要講俄語。此一說法呼應克里姆林宮的主張，但烏克蘭和歐洲官員認為，這種論點明顯偏袒莫斯科。雖然澤倫斯基在內的許多烏克蘭人從小就是以俄語為母語，但在烏克蘭社會，講俄語從來都不意味著親近莫斯科，況且自俄國併吞克里米亞以來，已有愈來愈多烏克蘭人轉而使用烏克蘭語。

    美俄匈牙利峰會 改由魯比歐籌備

    據了解，在安克拉治峰會前，魏科夫是白宮與克宮的主要傳話者，但歐洲官員表示，那次會晤導致他們對俄國的要求有誤解，會後也未能取得重大進展。在達成加薩走廊停火及人質和戰俘交換協議後，川普已重新將重點置於結束烏俄戰爭。對於接下來匈牙利峰會，美方將拉高層級，改由國務卿魯比歐負責籌備。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播