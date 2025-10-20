數匪闖羅浮宮 劫走9件珠寶

全球參觀人數最多的著名博物館法國巴黎羅浮宮，19日驚傳盜竊事件，被盜走至少9件帝國時期的珠寶，該館旋即宣布閉館1天。（法新社）

3至4名竊賊僅花7分鐘 盜取拿破崙和約瑟芬皇后等收藏

全球參觀人數最多的著名博物館法國巴黎羅浮宮，十九日一早驚傳搶劫事件，據稱三到四名蒙面竊賊從施工中的工地闖入，成功偷走九件珠寶後騎車逃逸，該館旋即宣布閉館一天。法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）表示，這些「價值連城」的珠寶「具有難以估量的文化遺產價值」，不幸被顯然是高度專業的犯罪份子精心策劃盜取。

法國文化部長達提（Rachida Dati）當天率先證實羅浮宮遭到持械搶劫，所幸並未造成人命傷亡，正與博物館團隊及警察在場調查。當地媒體報導，事發當日上午開館後不久，三到四名蒙面竊賊透過設在外圍、用來翻新羅浮宮的升降機，破窗闖入正在施工的建築，並在一樓的阿波羅畫廊，竊走拿破崙和約瑟芬皇后的珠寶收藏，一共九件珍品，包括項鍊、胸針、一頂王冠等無價的帝國珠寶。

「巴黎人報」（Le Parisien）報導，竊賊事前疑似多次勘查現場，犯案過程宛如電影情節。三人分工明確，兩人破窗行竊，另一人在外把風，得手逃逸時一件疑為歐仁妮皇后的后冠在路上遺落並遭損毀。

內政部長努涅斯視察現場後表示，這些珠寶顯然是被高度專業的犯罪份子精心策劃盜取。他說，竊賊上午九時半採取行動，僅花費七分鐘便將珠寶偷走，這是「一支經驗豐富的團隊所為，他們顯然已勘察過現場」。他還重申，竊賊偷走的珠寶具有真正無價的文化價值。警方已掌握竊賊的行蹤路線，並正在調查是否為警方熟悉的犯罪集團所為。

努涅斯表示，博物館已疏散人員，以保存證據，讓調查和鑑識小組展開工作，巴黎檢察機構也已對這起竊案朝「組織盜竊和犯罪陰謀」展開調查。

亞森羅蘋電影情節 羅浮宮竟真實上演

巴黎中心區長魏爾（Ariel Weil）直言「難以置信」，本案暴露出文化資產保護的漏洞，「這像極了亞森羅蘋電影情節，沒想到真實上演在羅浮宮」。目前塞納河畔周邊區域全面封鎖，羅浮宮暫不開放，館方承諾重新檢視安全防護系統，並在完成刑事調查後再重新開館。

羅浮宮是全球最大的藝術中心之一，收藏超過三．三萬件藏品，涵蓋文物、雕塑和繪畫等，包括達文西十六世紀的巨作「蒙娜麗莎」，每天吸引多達三萬名遊客，每年累計超過八百萬人參觀。

羅浮宮歷年來曾發生多次竊盜和搶劫事件，最著名的一次發生在一九一一年，當時「蒙娜麗莎」從畫框中消失，被藏身館內的前館員佩魯賈（Vincenzo Peruggia）藏在外套裡運出。兩年後，這幅畫才在義大利佛羅倫斯被尋回，此事也讓該畫成為世界上最著名藝術品之一。

