諾貝爾獎得主楊振寧辭世 享嵩壽103歲

諾貝爾物理學獎得主楊振寧18日在北京逝世，享年103歲。圖為他2010年在上海世博會上發表演講。（法新社）

中研院院士、諾貝爾物理學獎得主楊振寧昨日在中國北京辭世，享嵩壽一〇三歲。楊振寧為國際知名物理學巨擘，他與李政道博士共同提出「宇稱不守恆定律」，徹底改變科學家對對稱性的認知，於一九五七年共同獲得諾貝爾物理學獎，是華人首獲諾獎，翌年楊振寧當選中研院第二屆院士。

中研院院士為終身名譽，中研院昨日在官網院士要聞區，貼出楊振寧院士辭世訊息。

請繼續往下閱讀...

楊振寧一九二二年出生於中國安徽省合肥，於一九四八年取得美國芝加哥大學博士學位，長期任教於美國普林斯頓高等研究院與紐約州立大學石溪分校，創辦該校理論物理研究所。

楊振寧在粒子物理學、統計力學、量子場論和凝聚態物理等領域，深具開創性貢獻。他與米爾斯（Robert Mills）共同提出「楊—米爾斯規範場論」，奠定粒子物理學「標準模型」基礎；另外，他與李政道共同提出的「宇稱不守恆定律」，改變科學家對對稱性的認知，一九五七年獲諾貝爾物理學獎。

楊振寧曾獲頒我國中研院第二屆院士、美國國家科學院院士等十餘個國家和地區科學院的外籍院士，也曾獲美國國家科學獎章、富蘭克林獎章等國際多項學術榮譽。

楊振寧與台灣學術界交流頻繁，一九八六年首次以院士身分參加中研院院士會議，多次到訪台灣進行學術交流，對台灣物理學發展影響深遠。

除了學術成就之外，楊振寧婚姻生活廣受大眾所知，楊振寧在二〇〇四年以八十二歲高齡年紀與廿八歲中國女子翁帆結婚，引起各界矚目，爾後久居中國，放棄我國國籍和美國國籍，取得中華人民共和國國籍。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法