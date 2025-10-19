中共明召開四中全會 北京禁放氣球

中共二十屆四中全會將於二十日至二十三日在北京召開，圖為會議地點人民大會堂。（路透檔案照）

中國共產黨第廿屆中央委員會第四次全體會議將於十月廿日至廿三日在北京召開，為期四天。此次會議將聚焦制定第十五個五年經濟與社會發展規劃，涵蓋二〇二六至二〇三〇年。為確保會議期間北京地區的空中安全，北京市公安局十八日透過官方微信發布通告，即日起至廿三日，在全市行政區域內禁止升放氣球、孔明燈等可能影響飛行安全的物體。

法新社報導，由約二百名正式成員和一七〇名候補成員組成的中共中央委員會，將在此次閉門會議中決定這個世界第二大經濟體長期政策目標的關鍵內容，應對當前成長放緩與貿易壓力加劇的雙重挑戰。會議通常在人民大會堂舉行，據官媒報導，本次會議將重點審議關於「十五五」規劃草案，外國媒體在會議期間幾乎無法接觸到與會官員。

會議由中共中央總書記習近平主持，預計將提出推動科技自立自強、強化軍事與經濟實力等核心目標。結束後預計將發布一份長篇文件，總結會議的主要成果。這份涵蓋政治、經濟、社會和環境目標的「十五五」綜合性規劃，將於明年三月由全國人民代表大會正式批准。

經濟挑戰迫切 需要政策回應

根據英國廣播公司（BBC）中文網報導，四中全會通常在中國轉型的關鍵期或黨內權力不夠穩定時召開，而五中全會才是審議中長期發展計劃的主要平台。但本次四中全會提前聚焦經濟議題，可能意味著中國經濟面臨的挑戰已達到迫切需要政策回應的程度。

中共廿屆中央委員會任期過半，四中全會被視為釋出人事異動信號的重要時機。紐約城市大學教授夏明指出，會議將檢討前半任期成效，並為明年全國人大的人事安排預作部署。近期已有多名高官如秦剛、李尚福、金壯龍被除名，中央委員與候補委員落馬人數接近廿人，顯示習近平用人布局面臨挑戰。美國亞洲協會政策研究所的中國精英政治專家牛犇（Neil Thomas）則表示，四中全會的出席人數將揭示整肅範圍，若空席明顯增加，將成為紀律風暴的具體指標。

為保障會議期間北京地區空中安全，北京市公安局發布通告，即日起全市禁止升放氣球、孔明燈等可能影響飛安的物體，北京市全域為管制空域，未經批准不得進行無人機飛行活動，否則將依法處罰，情節嚴重者將追究刑事責任。過去每逢重大政治會議，北京皆會加強空域管控，防止任何潛在安全威脅。

