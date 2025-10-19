私德爭議 英安德魯王子放棄王室頭銜

英國安德魯王子捲入美國已故富豪艾普斯坦性醜聞案，17日透過白金漢宮發表聲明，宣佈將放棄「約克公爵」王室頭銜。（法新社檔案照）

捲入美國已故富豪艾普斯坦性醜聞案的英國安德魯王子，十七日透過白金漢宮發表聲明，宣佈將放棄「約克公爵」（Duke of York）王室頭銜。安德魯多年來行事時有爭議，艾普斯坦案更使他飽受批評，王室形象掃地。

5年前已退出所有王室職務 僅保留「王子」頭銜

安德魯王子表示，他也將放棄使用「皇家維多利亞勳章大十字騎士」和「最尊貴嘉德勳章騎士團」勳位，以及結婚時授予的兩個頭銜，僅保留因生為女王之子而具有的「王子」頭銜。聲明中說，經過與國王和其近親、家族討論後所作決定，「在國王同意下」做此決定。他說，「對我持續不斷指控，導致國王與王室工作失焦」，他將「對家庭和國家的責任放在首位」，因此決定不再使用前述頭銜和榮銜。安德魯五年前即因艾普斯坦案退出所有王室職務，他十七日重申「我堅決否認針對我的指控」。

根據了解，安德魯與查爾斯三世國王進行了密切的討論，王室內部認為，安德魯的私人問題一直對更廣泛王室家族工作造成負面干擾，構成嚴重的名譽風險，王室成員為此感到「擔心」和「焦慮」，在白金漢宮進行幾次高階會議，這問題達到「臨界點」後，與安德魯達成共識。

前妻也將停用頭銜 女兒不受影響

技術上來說，安德魯仍有公爵爵位，爵位須由國會剝奪；他也仍將繼續居住在位於倫敦西郊的皇家莊園，但是不再參加王室每年的耶誕聚會。安德魯的前妻莎拉也將停用「約克公爵夫人」頭銜，改以其姓名稱呼，不過兩人的女兒碧翠絲公主和尤吉尼公主不受影響。安德魯先前已被撤除軍職，且不得使用「殿下」稱謂。

安德魯的爭議包括他和艾普斯坦的關係，以及最近媒體披露有關他和中共政治局常委蔡奇的互動。英國媒體日前才刊登艾普斯坦案已故指控者朱弗里遺作回憶錄摘要，當中描述她十七歲時被艾普斯坦販運，與安德魯發生性關係的細節，書中指安德魯「相信與我發生性關係是他與生俱來的權利」。

朱弗里家人發表聲明，指安德魯停用王室頭銜，證明了朱弗里和其他倖存者的指控，呼籲查爾斯三世國王應該撤除安德魯的「王子」頭銜。安德魯否認與朱弗里發生性行為，先前已以未承認責任為前提達成民事和解。另外，安德魯近日也被披露二〇一八到一九年間，曾三次與蔡奇見面，而蔡奇遭英國檢方懷疑，主導一場大規模情報行動，日前撤訴的兩名疑似中國間諜凱希和貝瑞，傳遞的情報就是交給他。

十八日多家英國媒體以頭條報導安德魯王子放棄王室頭銜新聞。（美聯社）

