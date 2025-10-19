中國鞏固控制 黃岩島設浮標

菲律賓海岸防衛隊17日提供的圖片顯示，中國在黃岩島附近海域設置兩個浮標，以及不明結構物。（取自美國海軍協會新聞網站）

海警船、戰機軍演 強化戰略存在

「美國海軍研究協會新聞」（USNI News）報導，在菲律賓、美國、日本等七國十七日完成海上軍事演習之際，中國於同日向與菲律賓存在主權爭議的黃岩島周邊海域派遣海警船、戰機舉行軍演，更被發現海域已裝設兩個新型浮標，進一步強化在該戰略要地的存在。此舉正值菲律賓近期加強漁業支援行動之際，雙方在該海域的緊張局勢再度升溫。

根據美國喬治梅森大學「台灣安全監測」（Taiwan Security Monitor）計畫的追蹤資料，中國海警局派遣兩艘大型巡邏艦「海警一〇一」與「海警三〇一」抵達黃岩島。該島位於呂宋島以西約一二〇海里。這兩艘艦艇去年冬季曾在西沙群島附近海域登船檢查並毆打數名越南漁民，引發外交爭議。

這兩艘海警船抵達不久後，中國人民解放軍隨即在黃岩島西南約十七海里處舉行軍事演習。同時，一個名為「The Watch」的Ｘ帳號發布資訊顯示，現場還有多艘中國海警船與這兩艘海警船共同部署。

可能用於監控、導航或為大型設施鋪路

菲律賓海岸防衛隊（PCG）觀察到，中國已在黃岩島外圍及內部各設置至少一個浮標。分析認為，這些浮標可能用於監控、導航或為未來的更大規模設施建設鋪路。

中國在九月公告批准新建黃岩島國家級自然保護區，宣稱此舉是維護黃岩島自然生態系統多樣性、穩定性、持續性的重要保障。然而，此舉被菲律賓視為藉口，以此為由派遣執法與軍事力量「保護」該區域，用以鞏固其對該島礁的實際控制。

自今年八月中國海軍驅逐艦與海警艦因為在黃岩島附近海域攔阻菲國船艦而發生碰撞事件後，中方已持續加強在該區域的部署。此後，中、菲乃至美國軍艦與飛機亦頻繁出現在該海域，形成多方對峙局面。本月十三日，一架菲律賓海警空中巡邏機在執行任務時，遭解放軍空軍一架殲—十五戰機近距離攔截，兩機相距僅一五二公尺。

對此，菲律賓國防部與外交部分別發表聲明，重申菲律賓對黃岩島的主權與海洋權利，對中國的行動表達嚴重關切。

