焦點人物》強運與鋼鐵意志 高市正在翻轉困局

高市早苗既「聽天命」，也「盡人事」，從失敗中重整戰線，憑著強運與堅毅，正一步步接近成為日本第一位女性首相。（路透檔案照）

駐日特派員林翠儀／特稿

自民黨於本月四日選出史上首位女性總裁高市早苗，但上任不到一週，合作二十六年的公明黨即宣布退出執政聯盟。外界憂心她恐在國會首相指名選舉中受阻，然而高市僅用五天便找到新盟友「日本維新會」，雙方談判已進入最終階段，預料二十一日臨時國會召開後，她將成為日本首位女首相。

高市在十四日的演講中自嘲為「成了自民黨總裁，卻可能當不了首相的女人」，實際上，她正以強運與鋼鐵意志翻轉困局。身為「松下政經塾」第五期生的她，深受松下幸之助「盡人事、聽天命」理念影響，也是松下認證的「強運之人」。

請繼續往下閱讀...

去年總裁選舉遭到逆轉落敗後，她與麻生太郎密謀一年，分頭整合黨內瓦解的保守派力量，終於在今年成功奪回了「安倍自民黨」。麻生運籌的「一、四、五連線」功不可沒，也反映黨內保守勢力「背水一戰」的決心。

高市勝選的另一關鍵是壓倒性的地方黨員支持，麻生最後公開呼籲「投給黨員票最高者」，成功鞏固了議員的游離票。高市在黨員票中拿下近四成，遠超預期，特別在都會與年輕族群支持度高，吸引了許多以前支持安倍的鐵粉。最驚人的是在選後，透過高市服務處申請入黨人數，在短短兩週內突破一萬六千多人，自民黨員明顯回流。

石破政權連續敗選導致自民議席銳減，高市若欲掌權並維持政權穩定，必須擴大執政聯盟。她邀國民民主黨黨首玉木雄一郎加入執政聯盟，雙方初步接觸氣氛良好，但公明黨卻在十日突然退出，打亂布局。即使自民黨加上國民民主黨仍未過半，而立憲民主黨正積極游說國民與維新共推首相候選人，使高市陷入「總裁難為首相」的困境。

公明黨離去隔天，高市親自致電維新會國會對策委員長遠藤敬，希望維新出手相助，當時高市已知國民加入執政聯盟的機會渺茫。其實在選前數月，高市透過舊安倍派的萩生田光一早與維新有所接觸，萩生田與維新創辦人之一的松井一郎是多年的「麻吉」。維新作為保守政黨，理念與自民接近，又與公明在大阪勢同水火，公明的退出反而提高了維新與高市合作的興趣。

維新採雙領導體制，共同代表藤田文武負責中央，大阪府知事吉村洋文則坐鎮大阪，十五日兩黨黨魁會談前，雙方的國會對策委員長已經過兩次密談，而高市也直接與吉村搭上線，兩人在電話中熱辯治國大事，讓吉村的鬥魂燃燒，他形容那是「能量與能量」的撞擊。雖然火爆但彼此是朝著同一方向前進。

十五日當天吉村特地從大阪趕赴東京參加會談，帶來十二大項共約五十條的政策主張當做談判菜單，藤田在事後向媒體表示，高市把他們開出的清單全部熟讀，而且逐一提出看法，光是這種認真看待的態度就令人敬佩。

吉村十五日還帶了「阪神虎九十週年勝利遊行」入場券當做見面禮，高市是日本政壇狂熱虎迷，這象徵兩黨關係迅速升溫。兩個月前吉村才陪同小泉進次郎參觀大阪世博，足足逛了三小時，向外界營造兩人的蜜月關係，當時連吉村都沒料到小泉會落選，也沒料到最後會與高市談合作。

公明黨的離場雖使執政聯盟生變，但也為高市開啟重組保守勢力的新局。她既「聽天命」，也「盡人事」，從失敗中重整戰線，憑著強運與堅毅，正一步步接近成為日本第一位女性首相。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法