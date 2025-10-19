為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    維新靠攏自民 高市早苗問鼎首相添勝算

    2025/10/19 05:30 駐日特派員林翠儀／東京十八日報導
    日本維新會與自民黨經過兩輪的談判後，正朝合作方向邁進，高市早苗首相之路也更進一步。（路透檔案照）

    日本維新會與自民黨經過兩輪的談判後，正朝合作方向邁進。綜合日媒報導，日本維新會十九日將召開幹部會議商討，共同黨代表吉村洋文最晚將於二十日做出定奪，吉村十八日也證實自民黨已來商討入閣人選，不過他強調不以入閣為目標，被解讀維新會不排除與自民黨進行「內閣外合作」，亦即不組聯合政府，但這項說法已被吉村否認。

    自民原則同意「國會裁員」 交換維新支持

    自民黨與維新會十七日就共組聯合政府進行第二輪談判，維新會共同黨代表藤田文武會後向媒體表示，雙方已取得大幅進展，將朝最終協議進行最後調整。不過，共同黨代表吉村在政論節目受訪時強調，「刪減一成國會議員人數」並在明年國會落實，是不可退讓的必要條件，如果自民黨不同意，維新會在首相指名投票時將不會投給高市早苗。

    刪減一成國會議員人數，等於眾院要刪減約五十席，參院至少刪二十席，雖然自民黨內對此存有反彈與懷疑，但在野小黨受到的衝擊會更大，據「每日新聞」報導，自民黨原則上已接受這項條件，但將在刪減對象進行細部協商。

    由於兩黨還沒正式宣布聯姻，這兩天的媒體消息也非常混亂，「TBS電視」網路新聞十八日報導，維新可能會與自民黨採行「內閣外合作」的模式。亦即維新會的議員不加入高市的內閣，而在內閣之外與自民黨合作，等於是不組聯合內閣，若果如此，高市內閣將繼續面臨少數執政的困境。

    不過，這項報導已被吉村否認，他表示，黨內的確有這樣的聲音，但他還沒有做出最後決定。他也證實自民黨已來商討入閣人選，但他的考量是在各種可能的選項中，找出落實政策最有效的方式。

