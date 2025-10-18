歐洲議會議員面嗆中方：台灣不屬中國 與中國人大會談 歐方強調反對片面改變台海現狀

歐洲議會與中國全國人民代表大會16日在比利時布魯塞爾舉行會談，斯洛伐克籍歐洲議會議員萊克斯曼表示，台灣從未成為中國的一部分。圖為歐洲議會開會現場照。（法新社）

歐洲議會與中國全國人民代表大會十六日在比利時布魯塞爾舉行二〇一八年以來首次正式會談，雙方就台灣與俄羅斯議題激烈交鋒。歐方重申反對片面改變台海現狀，強調台海和平穩定符合歐盟及全球利益，並在「一個中國政策」框架下，持續與台灣保持密切合作。

香港「南華早報」報導，雙方對一九七一年聯合國承認中華人民共和國的第二七五八號決議的解讀也出現分歧。歐方拒絕接受任何扭曲或曲解，強調反對任何使用武力或脅迫改變現狀的行為。

台灣議題爆爭執 中方批不懂歷史

雙方在台灣是否曾經屬於中國一部份的問題上同樣爆發爭執。斯洛伐克籍歐洲議會議員萊克斯曼表示，自一九四九年中華人民共和國成立以來，台灣從未成為中國的一部分，但這番說法遭一名中國代表直指「不懂歷史」。消息來源指出，歐方還被告知不應與台灣有任何接觸。

根據歐洲議會十六日的聲明，歐洲議員譴責北京呼應俄羅斯發動戰爭的論述，並在人權議題上，呼籲中國盡快釋放香港蘋果日報創辦人黎智英、瑞典籍書商桂民海、藏傳佛教領袖班禪喇嘛等人。

北約秘書長：中國侵台 歐洲遭殃

與此同時，北約組織秘書長呂特在斯洛維尼亞首都盧布里雅納舉行的北約議會年會上表示，若中國決定入侵台灣，可能會先打電話給俄國總統普廷那隻紙老虎，煽動俄羅斯對北約採取行動，在歐洲北約領土發動攻擊。他強調，中國是真實存在的威脅，印太與歐洲－大西洋不應視為兩個獨立戰區。

呂特並在「經濟學人」專訪中警告，中國正持續擴軍，預計至二〇三〇年將擁有千枚核彈頭與龐大海軍，並與北韓、伊朗合作，呼籲北約提高國防開支，「我們必須做好準備」。

