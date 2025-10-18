與普廷通話2.5小時 戰斧援烏 川普態度保留

美國總統川普與俄羅斯總統普廷十六日通電，安排在匈牙利首都布達佩斯舉行雙普二會。圖為兩人八月中在阿拉斯加會晤。（路透）

美國總統川普與俄羅斯總統普廷十七日通話二．五小時，討論烏俄戰爭，隨後將與烏克蘭總統澤倫斯基舉行第四度會晤。原本傾向批准對烏提供「戰斧飛彈」的川普，通話後態度轉趨保留，稱「尚未準備好供應」，並強調「美國也需要戰斧，不能清空庫存」。他透露，提及戰斧時普廷「並不喜歡」，暗示此舉可能影響美俄關係。

另外，川普主張普廷和澤倫斯基直接會面解決衝突的看法亦出現變化，坦言「他們倆處得不是很好。所以，我們或許得各別處理，分別但平等」。

川普形容與普廷的對話「富有建設性」，為解決烏俄危機帶來進展，並確認雙方兩週內將在匈牙利布達佩斯舉行第二次峰會。美國務卿魯比歐與俄外長拉夫羅夫將於下週會面，籌備細節。克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫稱，兩國領袖通話「坦誠且互信」。然而，普廷也警告，美方若供應戰斧飛彈，將嚴重損害美俄關係，且無法改變戰局。

匈牙利總理奧班隨即表態歡迎。奧班是歐盟內與普廷關係最密切的領袖，堅決反對西方軍援烏克蘭。不過，匈牙利為國際刑事法院（ICC）締約國，而ICC已以戰爭罪對普廷發出逮捕令。依規定，匈牙利須拘捕入境的普廷，但奧班今年四月宣布將啟動退約程序。匈牙利外長西亞爾托強調，有權自主決定接待誰，並保證普廷「能安全入境與返國」。此外，普廷若飛往布達佩斯，其專機須穿越多個北約國家領空，可能引發外交爭議。

與川普會面前，澤倫斯基持續呼籲美方提供長程武器，特別是射程達一千六百公里的戰斧飛彈，以威懾莫斯科，迫使普廷認真談判。

不過，智庫「保衛民主基金會」分析師蒙哥馬利表示，戰斧飛彈雖具戰略意義，但交付與訓練需耗時數年，短期效益有限。相較之下，射程約四百六十公里的「增程攻擊彈藥」（ERAM）與三百公里的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）更實用，可有效打擊俄軍後勤、指揮中心及前線部隊，產生立即軍事壓力。

此外，美方正研議透過立法，對進口俄國石油、鈾等資源的國家課徵關稅，以削弱俄經濟。但在川普尚未明確給予支持下，導致共和黨主導的參議院暫緩推動。參院多數黨領袖圖恩表示，議員將在卅天內評估相關法案。

澤倫斯基在會晤前亦與生產戰斧飛彈與愛國者防空系統的美國軍火商雷神公司，以及生產F-16戰機的洛克希德．馬丁公司高層會商，探討聯合軍工生產合作，強化烏克蘭長期防衛能力。

