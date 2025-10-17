為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    美擬封殺香港電訊 李澤楷再遇挫

    2025/10/17 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    美聯邦通訊委員會宣布打算採取行動撤銷「電訊盈科」旗下的香港電信巨擘「香港電訊」與美國網路的連接授權。（美聯社）

    美國聯邦通訊委員會（FCC）以國家安全為由，擬撤銷「香港電訊」（HKT）與美國電信網路的連接授權，引發關注。香港電訊為香港首富李嘉誠之子李澤楷控股的「盈科拓展」旗下企業，其母公司「電訊盈科」（PCCW）有十八．四％股份由「中國聯通」持有，而中國聯通美國分部已於二〇二二年喪失連接美國通訊網路權限。FCC指香港電訊隸屬中國聯通體系，要求其提出反駁理由，否則將終止其跨境通訊資格。

    FCC主席卡爾強調，此舉旨在防範中國等外國勢力滲透通訊網路，確保國家安全。「彭博」分析指，這顯示美國已將過去被視為中立角色的香港納入美中科技與安全對抗的考量範圍。對李澤楷而言，此為另一次打擊。雖事業與李嘉誠「長和集團」無官方關聯，但長和早前出售巴拿馬港口予美資貝萊德惹怒北京，連帶使李澤楷的「富衛集團」進軍中國市場受阻。根據電訊盈科年報，去年其在大中國地區和新加坡之外的收益僅占十三．七％，失去美國網路授權不至產生大幅衝擊。但「法廣」引述業內人士分析，需要與美國通訊的個人、企業客戶面臨服務中斷，需要盡快尋找替代電信商以維持業務運作。

