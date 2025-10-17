極端高溫「生不如死」 澳洲雨林從碳匯變碳排

澳洲佛羅倫薩山谷的森林。（法新社檔案照）

森林長期被視為對抗氣候變遷的重要碳匯，透過光合作用吸收大氣中的二氧化碳。然而，一項跨國研究揭示，澳洲北部的熱帶雨林因極端高溫導致更多森林樹木死亡，而新長成之樹木不夠多，以致從碳匯轉為淨碳排放源，成為全球首例。

這項十五日發表於「自然」期刊的研究由澳洲、法國與英國學者共同完成，分析自一九七一年起在昆士蘭州二十處林區、近一萬一千棵樹木長達近五十年的監測數據。研究發現，大約從二〇〇〇年起，樹木死亡所釋放的二氧化碳，已超過新生樹木的吸收量。一九七〇至二〇〇〇年間，每公頃雨林平均每年吸收六二〇公斤碳；但到了二〇一〇年到一九年，卻轉為每年排放九三〇公斤碳。

報告第一作者、植物生態系統氣候風險博士後研究員卡爾說，「這是首見熱帶雨林呈現出這項轉變，未來世界其他熱帶林區或許也會經歷類似情況。報告資深作者、英國愛丁堡大學生態系統學教授麥爾強調，此現象發生在原始森林，且持續多年，凸顯氣候變遷的深遠影響。

新樹成長不及老樹死亡

研究顯示，極端高溫加劇大氣乾燥與乾旱，並提升氣旋強度，導致更多樹木死亡。雖然新樹持續生長，但成長速度遠不及老樹死亡釋碳的速度。研究人員也提醒，這份分析僅納入樹幹與樹枝，而非地下根部、土壤的碳儲存和排放情況，後者尚未被充分量化，其影響仍未知。

報告第二作者、法國發展研究院（IRD）研究科學家鮑曼指出，這項發現與一些亞馬遜雨林的研究結果一致，都顯示樹木死亡正削弱雨林的固探能力，只不過發生的時間比預期早，也比預期更強烈。

未參與研究的墨爾本大學氣候學者卡洛利警告，若其他雨林區也觀察到類似轉變，那麼當前氣候模型或許低估未來的全球暖化程度。

