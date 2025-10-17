印尼擬採購42架中國殲10 影響西方結盟

巴基斯坦空軍的殲-10C戰鬥機。（法新社檔案照）

印尼國防部長夏弗里十五日向媒體證實，印尼將採購至少四十二架中國製殲-10C（J-10C）戰鬥機，強調「它們很快就會飛越雅加達上空」。這將是印尼首度引進非西方國家製造的先進戰機，同時也可能觸動區域對南海問題的敏感反應。

夏弗里在記者會中雖未透露確切交付時程與合約細節，但明確表示採購案已進入最後階段。印尼財政部長波巴亞同日證實，已批准近九十億美元預算用於此筆軍購，並表示「一切應已準備就緒」，僅需確認交機時程。

殲-10C為中國成都飛機工業集團研發的多用途戰機，目前僅巴基斯坦空軍為其海外用戶，並於今年五月在印巴衝突中，據稱擊落印度法製「飆風」（Rafale）戰機，成為該機型首度實戰紀錄，也大幅提升其國際能見度。

分析指出，印尼此舉展現其在地緣政治上的平衡策略。在總統普拉伯沃領導下，印尼正積極升級老舊軍備，除中國戰機外，也同步推進多元採購計畫：包括二〇二四年向法國訂購四十二架飆風戰機（首批預計二〇二六年交付）、與韓國合作開發KF-21戰機，及今年七月與土耳其簽約引進四十八架KAAN第五代戰機。

然而，引進中國先進戰機仍可能觸動區域敏感神經，尤其涉及南海議題。專家警告，此舉雖符合印尼「不結盟」與國防自主政策，但將深化與中國的軍事連結，恐影響與傳統西方盟友關係。

目前印尼空軍主力為美製F-16與俄製蘇愷-30，多已服役多年亟需汰換。此次若成功整合殲-10C，將使印尼成全球少數同時操作中、法、美、俄等多國戰機的空軍，但也面臨後勤、訓練與系統整合的嚴峻挑戰。

