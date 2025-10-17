自民、維新看對眼 高市首相在望

日本自民黨總裁高市早苗（右一）十六日與維新會共同代表藤田文武（左二）繼續舉行黨魁會談，磋商共組聯合政府。（路透）

日本自民黨在執政夥伴公明黨片面退出後，面臨首相指名選舉困境。然而局勢於十五日出現轉機，自民黨黨魁高市早苗與日本維新會代表吉村洋文舉行會談，初步達成合作共識。兩黨在眾議院席次合計達二三一席，距離過半的二三三席僅差二席；參議院部分，自民黨有一〇一席、維新會十九席，合計一二〇席，距參院過半之一二五席亦僅差五席。

自民黨同時爭取參政黨、國民民主黨支持

由於席次差距不大，預期自民黨可透過爭取個別議員支持補足不足，高市十六日亦與參政黨黨魁神谷宗幣會談，積極爭取支持。若自民與維新成功聯手，高市極有機會於國會首相指名選舉首輪即以過半票數當選。

自民與維新兩黨十六日續在國會舉行協商，維新會提出十二項政策要求，包括落實廢除汽油臨時稅率的朝野協定、推動副首都構想、社會保障改革、憲法修正案正式發議、國會議員人數減少一成及廢除企業、團體政治獻金等。自民黨雖尚未完全同意，但政調會長小林鷹之表示，協商由高市全權處理，顯示黨內授權其主導談判。

分析指出，維新會多數要求自民黨可接受，較難接受應是政治獻金部分。兩黨預定十七日繼續協商，由於廿一日將召開臨時國會，十七日的會談將是關鍵。

立憲民主黨也爭取整合在野

現行眾議院總席次為四六五席，過半需二三三席。自民黨現有眾議員一九六席，單獨執政不足，亟需合作對象。公明黨退出後，立憲民主黨（一四八席）雖積極整合維新會與國民民主黨，企圖阻止高市上台，但因缺乏政策共識，被視為硬湊人數，難達共識。十六日三黨幹事長會談也沒有談出結果。

自民黨同時接觸國民民主黨，高市對其提出之「今年內廢除汽油臨時稅」、「加強監管企業政治獻金」等條件表達正面態度，十五日談判氣氛良好。但是否聯合執政，黨魁玉木雄一郎未明確表態，致合作遲未定案。 而同一天，高市與維新會代表吉村洋文也進行另一場會談。兩人會後皆表示，雙方基本政策幾乎一致，合作可能性極高。

日本媒體將自民與公明拆夥形容為「熟年離婚」，而維新會與國民民主黨則成自民黨「再婚」對象。立憲民主黨雖積極爭取玉木雄一郎合作，使國民民主黨一度成「搶手新郎」，但維新會後來居上。

維新會十六日召開兩院議員總會，黨內普遍支持與自民黨合作，並決議由黨執行部全權處理，兩黨聯姻之路正朝積極方向推進。

