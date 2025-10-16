德外長示警 中俄野心擴張 威脅印太

德國外交部長瓦德福警告，中國與俄羅斯正試圖改寫以國際法為基礎的國際秩序，中國在台灣海峽與日本周邊的軍事行動，對印太安全構成威脅，北京還支持俄羅斯侵略烏克蘭，削弱全球規則體系。（法新社）

德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）警告，中國與俄羅斯正試圖改寫以國際法為基礎的國際秩序，中國在台灣海峽與日本周邊的軍事行動，對印太安全構成威脅，北京還支持俄羅斯侵略烏克蘭，削弱全球規則體系。

中央社報導，瓦德福十四日出席柏林「日德中心」（JDZB）成立四十週年紀念活動，與日經新聞（Nikkei）歐洲區特派編輯赤川省吾對談，圍繞德日關係、印太安全與經濟戰略等議題進行討論。

請繼續往下閱讀...

瓦德福表示，中國近年在日本周邊海域擴張軍事活動，並在台海咄咄逼人，不僅危及印太安全，也削弱全球以規則為本的國際秩序。他指出，中國宣稱自己捍衛多邊主義與國際合作，事實上卻縱容北韓規避聯合國制裁、無視南海海洋法，並以支持俄國侵略行動掩飾自身的霸權野心。

瓦德福指出，俄羅斯正在測試北大西洋公約組織（NATO）的決心，直接威脅歐洲安全，不僅多次侵犯歐盟與北約領空，偵察德國關鍵基礎設施，更試圖以假訊息與輿論操作，毒化民主與公共討論空間。

瓦德福強調，中國與俄羅斯正聯手挑戰國際法，試圖以自身利益為中心，重新定義國際規範。俄國不僅破壞歐洲和平，也連帶影響印太安全，例如北韓向俄國提供兵力與武器，中國則提供政治與經濟支援，使俄國得以持續發動戰爭，「這些跨區域的聯繫顯示，歐洲與亞洲的安全密不可分」。瓦德福呼籲，德國與日本做為民主國家，應在維護國際規則秩序上發揮更積極角色，尤其是德日分據中俄勢力範圍東西兩側，必須深化合作，以應對中俄帶來的地緣政治挑戰。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法