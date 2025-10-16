為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    替代中國主導市場 巴基斯坦稀土輸美

    2025/10/16 05:30 編譯盧永山／綜合報導
    外媒報導，巴基斯坦近日已向美國輸出首批稀土礦物，預料將對巴美兩國關係產生重大影響。（路透檔案照）

    在中國宣布更嚴格的稀土出口管制措施後，外媒報導，巴基斯坦近日已向美國輸出首批稀土礦物，為上月簽署的五億美元（約一五三億台幣）合作協議揭開序幕，預料將對巴美兩國關係產生重大影響。

    據報導，巴基斯坦陸軍所屬的邊境工程局（FWO）九月與美國密蘇里州的美國戰略金屬公司（USSM）簽署諒解備忘錄（MOU），USSM將投資五億美元在巴國興建稀土礦物加工廠，FWO已向USSM提供首批濃縮提煉後的稀土礦物，包括銻、銅精礦，以及包括釹、鐠等稀土元素。

    報導指出，這項行動凸顯巴基斯坦的雄心，即希望成為全球關鍵礦產供應鏈的重要參與者，為美國提供替代中國主導地位的來源。巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）稱許前述合作，為建立安全和多元化供應鏈踏出重要一步，有利於巴美兩國。USSM執行長哈斯提（Stacy W. Hastie）則形容上述合作為向美國供應關鍵礦物的第一步，可加強兩國的經濟關係、促進友誼。

    美國近年積極強化關鍵礦產國內供應鏈，以降低對中國的依賴，而對巴基斯坦而言，這項合作計畫將可帶來龐大收入、就業機會與技術轉移。巴基斯坦的天然資源估計總值約六兆美元，使該國位列全球擁有最豐富貴金屬與稀土礦藏的國家之一。

    中稱無關稀土新管制

    然而，針對巴基斯坦利用中國設備和技術，向美國出口稀土，引發中國推出稀土管制新規的說法，中國外交部發言人林劍十三日回應，巴方向美方展示和贈送的礦石，是「工作人員購買的八寶石的原礦樣品」，「相關報導或是不了解實情，或是捕風捉影，甚至是挑撥離間，是缺乏根據的」。

    林劍聲稱，中國和巴基斯坦是全天候戰略合作夥伴，「鐵桿友誼」歷久彌堅，雙方維持高度戰略互信，並在涉及共同利益的重大問題上保持密切溝通。中國近期宣布的稀土及相關物項出口管制措施，與巴基斯坦無關。

