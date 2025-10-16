為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    機密文件交付中國 美國務院顧問被捕

    2025/10/16 05:30 編譯盧永山／綜合報導
    知名的印度裔美國安全專家、長期擔任美國國務院顧問的田立司被控囤積機密文件，並多次會見中國官員，十一日被捕。（取自網路）

    知名的印度裔美國安全專家、長期擔任美國國務院顧問的田立司被控囤積機密文件，並多次會見中國官員，十一日被捕。（取自網路）

    香港《南華早報》十五日報導，知名的印度裔美國安全專家、長期擔任美國國務院顧問的田立司（Ashley Tellis），被控囤積機密文件，並多次會見中國官員，已於十一日被捕，引發外界對他與北京關係的質疑，撼動華府外交政策圈。

    住所機密資料逾千頁

    美國維吉尼亞州東區地方法院在時間標註為十月十三日的刑事訴狀中表示，聯邦調查局（FBI）上週末在對田立司位於維吉尼亞州的住所進行搜查時，搜出一千多頁機密資料，其中幾頁標有「絕密」和「機密」字樣。

    美國司法部指控，田立司多次從政府安全設施中取出高度機密資料，並將其存放在華府郊區的住所。據稱在聯調局進行搜索當天，田立司及其家人原本計畫飛往羅馬。

    目前擔任「卡內基國際和平基金會」資深研究員的田立司，是出生於印度的美國歸化公民，數十年來一直是華府外交政策機構的傑出人物。他是小布希政府二〇〇年與印度洽談「美印民用核能合作協議」的關鍵談判代表之一，並擔任國家安全會議（NSC）成員。在此之前，他曾於二〇〇一年至〇三年間擔任美國駐印度大使布萊克威爾的顧問。

    田立司一直對印度總理莫迪政府持強烈批評態度。執政的印度人民黨（BJP）資訊科技部門負責人馬維雅（Amit Malviya）在回應此事時指出，田立司過去對莫迪政府的批評，現在有了「新脈絡」。

    訴狀指出，監視器畫面顯示，田立司最近幾週曾多次存取、列印和攜出政府設施中的機密資料，包括九月廿五日進入國務院機密系統，打開一份長達一二八八頁、標有「機密」的美國空軍手冊。田立司將該檔案改名為「經濟改革」加以掩飾，在列印數百頁文件後，將該檔案刪除。訴狀還稱，田立司還列印兩份共四十頁的軍用飛機性能文件，均標示為「機密」。

    多次與中國官員見面

    聯邦調查人員進一步描述田立司在維吉尼亞州費爾法克斯市與中國官員多次會面的情況。在二二年的一次晚宴上，他帶著一個「公文袋」前來，離開時卻未帶走。在他們最近一次會面中，即今年九月二日，中國官員送給田立司一個「紅色禮包」。

    儘管訴狀描述這幾次會面，但未提出間諜指控。美國司法部十四日發布新聞稿指出，田立司因「非法保留國防資訊而被提起刑事告訴」；若罪名成立，他可能面臨最高十年徒刑和廿五萬美元（約七六五萬台幣）罰鍰。

