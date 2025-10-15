為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    高市允重用對手 日媒：小泉防相 林芳正總務相

    2025/10/15 05:30 駐日特派員林翠儀／東京十四日報導
    日本媒體披露，自民黨總裁高市早苗（右二）將延攬競選對手小泉進次郎（右一）擔任防衛大臣，林芳正（左三）擔任總務大臣。小林鷹之（左一）已被任命為自民黨政調會長，茂木敏充（左二）則可能回鍋擔任外務大臣。（美聯社檔案照）

    日本媒體披露，自民黨總裁高市早苗若在近日召開的臨時國會中獲指名為新任首相，將延攬她的競選對手小泉進次郎擔任防衛大臣、林芳正則任總務大臣。而另外兩位對手，小林鷹之已在日前被任命為自民黨政調會長，茂木敏充則可能回鍋擔任外務大臣。

    高市在本月四日獲選為自民黨新總裁，選後她曾表示，將重用四位競選對手。由於自民黨在國會的議席並未過半，再加上合作廿六年的公明黨退出執政聯盟，增添高市被指名為首相的變數。臨時國會的召開日期，也因為自民黨和公明黨協調不順利而無法確定。

    不過，時事通信報導，自民黨十四已通知最大在野黨立憲民主黨，將在廿一日召開臨時國會的方針。官房長官林芳正也預定十五日出席眾、參兩院的議院運營委員會理事會，正式傳達召集日期。

    讀賣新聞報導，高市若順利獲指名為新首相，將任命小泉擔任防相，林芳正則任總務相。小泉可能出任防相的消息在網路上引發議論，雖然有部分網友認為，小泉缺乏經驗，對他擔任防相感到不安，但大部分網友都認為，這是高市的「高招」，因為防衛省的最高司令是首相，高市仍掌握大權，從栽培後進的角度來看，安排小泉擔任防相具有實際效用。

    事實上，小泉在二〇〇六年取得哥倫比亞大學政治學碩士後，曾在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的日本部擔任研究員。

    小泉擔任自民黨青年局長時曾多次訪台，二〇一三年曾率領由近百位青年局成員組成的訪問團造訪台灣。他曾公開表示，「去過台灣，但從未去過中國」，被視為親台派。身為農林水產大臣的小泉，今年也在終戰日前往靖國神社參拜。

