馬達加斯加示威 總統逃出國 軍方接管

大批馬達加斯加學生14日在首都安塔那那利佛高呼反政府口號，要求總統拉喬利納下台。（法新社）

非洲國家馬達加斯加九月底以來的反政府示威愈演愈烈，十三日傳出已逃出國的總統拉喬利納（Andry Rajoelina），十四日在總統府官方社群帳號發文，下令解散國會。拉喬利納並未透露自己置身何處，僅表示身在一個「安全地點」，躲避暗殺。軍方十四日宣布已接掌政權。

稱有人要暗殺他 網路發文解散國會

就在馬達加斯加國會下議院「國民議會」的反對派議員，準備開會表決彈劾總統之際，拉喬利納先發制人，下令立即解散國民議會。他表示，此舉是「恢復我國秩序和強化民主」的必要行動，「人民的聲音必須再度被聽見，讓路給年輕人」。

拉喬利納十三日晚間才發表直播演說，聲稱「一群軍方和政治人物密謀暗殺我」，不得已躲進一個「安全地點」。隨後，反對派領袖蘭德里亞納索洛尼亞伊科表示，總統擅離職守，國會將表決予以彈劾。

這波抗議潮始於九月廿五日，由Ｚ世代年輕示威者發起，最初是抗議長期缺電、缺水問題，之後演變為更廣泛的抗議政府貪腐、經濟問題。關鍵轉折出現在十一日，曾在二〇〇九年政治危機中協助拉喬利納推翻政府而掌權的軍方精銳部隊CAPSAT，也加入示威，要求總統和內閣首長下台。

五十一歲的拉喬利納上月已解散內閣，並任命軍方將領出任總理，仍無法平息人民怒火。十三日的演說，是他遭兵變後首次公開談話，因軍隊試圖控制國家電視台所在大樓而兩度延後，最終透過社群媒體直播。拉喬利納呼籲遵守憲法、「設法解決當前情勢」，但拒絕依照示威者要求下台。據聯合國統計，自九月以來，抗爭行動已造成至少廿二人死亡、一百人受傷。

拉喬利納未說明如何離開馬國，但法國國際廣播電台（RFI）報導，他與法國總統馬克宏達成流亡協議後，在法國軍方協助下，搭乘法國軍機離境。法國外交部發言人對此拒絕評論。

馬達加斯加總統拉喬利納據傳已出國躲避暗殺，但透過社群媒體下令解散國會。（美聯社）

