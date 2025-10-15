打鐵趁熱 川普目光轉向烏克蘭和平

烏克蘭總統澤倫斯基（左）預定17日訪問華府，前往白宮與美國總統川普（右）舉行會談，預料雙方將討論烏國防空、能源及長程武器等議題。（法新社檔案照）

美國總統川普十三日在埃及夏姆錫克簽署以他命名的「川普永續和平及繁榮宣言」，宣告加薩走廊戰爭落幕，中東自此邁向新和平，外界普遍視此為川普迄今最大外交勝利。接下來，川普目光轉向歷時更久且更為艱難的烏俄戰爭，歐洲領袖期盼川普能夠趁勝追擊，為烏克蘭帶來和平。

川普在以色列國會演說時提到，若能與德黑蘭達成和平協議，將是好事一樁，「但我們得先搞定俄羅斯」。結束中東行程後，川普十七日將在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基會晤，雙方將討論烏國防空、能源及長程武器等議題，尤其是供應射程達二五〇〇公里、可讓基輔直搗莫斯科的「戰斧」巡弋飛彈。

「華爾街日報」引述美、歐高層官員報導，烏俄不會因為川普在中東取得的成果改變戰略，但仍希望能夠藉由這股動能，並從推動加薩和平取得的經驗，再次讓俄羅斯總統普廷返回談判桌。川普第一任期的國家安全會議（NSC）幕僚長傅萊茨指出，達成加薩和平大幅提升川普解決其他重大衝突的籌碼，「如今他證明自己是一名貨真價實的仲裁者及和平締造者」。

中俄關係 烏俄和平難題之一

歐洲官員指出，「施壓」將是川普能夠應用在烏俄協商中的加薩經驗。在以色列為打擊哈瑪斯領導層而空襲卡達首都杜哈後，川普施壓以色列總理納坦雅胡接受美方提出的廿點和平計畫，並迫使其向卡達道歉。同時，卡達、埃及和土耳其也擴大對哈瑪斯施壓，威脅切斷對該組織的外交聯繫和庇蔭，還是在以色列不顧國際譴責、持續對加薩發動攻勢的情況下達成。

雖然川普向大量採購俄羅斯石油的印度課徵鉅額關稅，但對俄國發動新的大型制裁或二級制裁仍僅止於口頭威脅。因此，烏克蘭及其歐洲盟友希望川普做為中東和平製造者所取得的成果，加上對烏俄協商挫敗數月以來累積的不耐，促使他進一步向普廷施壓。歐洲官員強調，當前的戰爭階段擴大對俄羅斯的經濟懲罰至關重要。

另一項川普不必在加薩衝突中面對的難題，則是中國。美國與卡達、埃及和土耳其等中東強權維持密切關係，進而協助促成停火協議，但北京顯然無法比照辦理。即使如此，官員認為，俄羅斯對中國的依賴與日俱增，代表只要川普說服北京，便能夠在和平協議中扮演實質角色。

