    巴勒斯坦自治政府 挺布雷爾監管加薩重建

    2025/10/14 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    前英國首相布雷爾（左）今年7月在約旦首都安曼，會晤巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（右）。（法新社檔案照）

    美國總統川普提出的廿點加薩走廊和平計畫中，英國前首相布雷爾（Tony Blair）被委以重任，有望出任監管加薩治理的「和平委員會」要職。儘管巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」表態反對布雷爾參與，巴勒斯坦自治政府（PA）十二日正式宣布，願在加薩戰後重建中與布雷爾合作。

    布萊爾當天在約旦首都安曼與PA副主席兼巴勒斯坦解放組織（PLO）領袖謝赫（Hussein al-Sheikh）會晤，探究雙方合作意向。謝赫表示，在與布雷爾商討戰後前景與落實川普和平進程後，「我們確認準備與川普總統，布雷爾先生及夥伴們確保停火、輸送援助、釋放人質和囚犯事宜，接著展開重建和復興工作」。

    聲明寫道，「我們強調停止削弱PA的重要性，尤其是返還巴勒斯坦的財政收益，以及避免削弱遵照國際法理，做為全面且長久和平前提的兩國決議」。

    此前，布雷爾投入加薩重建的可能性遭到各方質疑，包括哈瑪斯批評「布雷爾在阿富汗和伊拉克的殺戮中扮演的角色，他造成成千上萬、甚至數百萬無辜平民的死亡」。PA司法部長扎伊姆也批評布雷爾「在倫敦、英國和伊拉克失敗」後，質疑讓他參與重建「是一個獨立的巴勒斯坦國所追求的目標嗎？」

    工黨出身的布雷爾自一九九七年起擔任英國首相，以其對外交事務的投入和成就為人所知。九八年達成「貝爾法斯特協議」，使得北愛爾蘭數十年來因歸屬英國或愛爾蘭的立場分歧所導致的暴力活動畫下句點。但布雷爾二〇〇三年支持美國發動伊拉克戰爭，使他飽受批評。他在〇七年辭去首相職務後，出任調解以巴問題的「中東和平四方集團」（Quartet）特使，但二三年加薩衝突爆發，被視為是多年調解工作失敗的證明。

    川普十三日搭乘「空軍一號」專機前往以色列時向媒體坦言，不敢保證布雷爾能夠獲得加薩和平計畫參與者的歡迎，「我一向喜歡東尼，但我想知道他是否是所有人都可以接受的人選」。

