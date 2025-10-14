綁架事件歷時2年落幕》哈瑪斯釋放20倖存人質 川普赴以發表勝利宣言

國總統川普13日在以色列國會發表演說，指出以國與哈瑪斯作戰2年，並與黎巴嫩真主黨及伊朗爆發衝突後，在戰場上已達成終極目標，現在必須致力於中東和平進程。（法新社）

美國總統川普十三日先在以色列國會發表演說，接著前往埃及出席加薩走廊和平進程全球領袖峰會。同日，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」釋放廿名生還人質，儘管仍有罹難人質遺骸尚待歸還，但仍標誌著自二〇二三年十月七日哈瑪斯突襲行動至今的人質事件落幕。

川普到訪以色列國會獲得現場官員、議員熱烈歡迎。在約六十五分鐘的演說中，川普向以色列發表勝利宣言，「在我們的幫助下，以色列透過武裝力量贏得他們所能贏得的一切」，「如今該是將這些在戰場上對抗恐怖分子的勝利，轉變為整個中東和平與繁榮的終極獎賞」。

川普不忘讚揚以色列總理納坦雅胡，稱他擁有「卓越的勇氣和愛國情操」，「他不是一位容易交涉的對象，但這也使得他如此出色」，並出人意料地喊話以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）赦免納坦雅胡所面臨的貪腐指控。

埃及召開和平峰會 20國領袖參與

川普表示，停火協議不僅終結了加薩戰爭，更「結束了一個恐怖和死亡的年代，並開啟了信仰、希望和上帝的時代」，「我們從今天起要追求一個值得承繼的未來，建立區域內所有人都能夠感到驕傲的志業」。

川普喊話中東國家應該「專注於投資學校、醫療、產業和人工智慧，而非製造武器和敵人」，強調只要團結合作，便能創造機會和繁榮，「即使是伊朗政權，友誼和合作之手也向他們敞開」。川普還說，若能與德黑蘭達成和平協議，將是好事一樁，「但我們得先搞定俄羅斯」。

不少以色列議員高呼川普的名字，並多次起立鼓掌向他致敬。然而，也有反對派「和平與平等民主陣線」（Hadash）議員高舉「承認巴勒斯坦」標語，隨即遭現場維安人員帶離。

哈瑪斯十三日也履行停火協議最優先也最重要的人質釋放條款，分兩批向紅十字會釋放七名、十三名共廿名人質，另外廿八名罹難人質遺體待後續交付。據以色列人質家屬團體說法，哈瑪斯十三日返還的遺體僅四具。做為協議一部分，以色列也開始釋放或轉移囚犯，包括二五〇名遭判處終身監禁，以及自加薩衝突以來約一七〇〇遭關押的巴勒斯坦人共一九六八人，將分別返回加薩、約旦河西岸或流放。

在埃及夏姆錫克（Sharm El-Sheikh）召開的加薩和平峰會，由川普與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）共同主持，與會者包括英國首相施凱爾、法國總統馬克宏、土耳其總統艾多根、義大利總理梅洛尼等廿國領袖，會議主旨為正式宣告加薩戰爭結束，呼籲各方強化達成中東和平、穩定努力，邁向區域安全新紀元。

