魯比歐促中國 速放錫安教會成員

中國政府近日對北京最大非官方教會之一的錫安教會展開鎮壓行動，拘留包括主任牧師金明日在內等數十人，美國國務卿魯比歐對此表示譴責，呼籲北京當局立即放人。（路透檔案照）

中國政府近日對北京最大非官方教會之一的錫安教會展開鎮壓行動，拘留數十名牧師和教友，美國國務卿魯比歐十二日對此表示譴責，形容此舉是「對基督徒的敵意」，呼籲北京當局立即放人。

批北京鎮壓 對基督徒有敵意

據「對華援助新聞網」和「今日基督徒」（Christianity Today）等報導，中國政府自九日起，在北京、上海、廣西、海南等至少九個省市，針對包括錫安教會在內的眾多未註冊教會，同步展開突襲，至少卅多人遭警方以非宗教罪名帶走，目前被統一羈押在廣西北海市。

魯比歐在聲明中表示：「我們呼籲中國共產黨立即釋放被拘留的教會領袖，允許包括家庭教會成員在內所有有信仰的人，可以不必擔心遭受報復從事宗教活動。」

這是近年來中國打壓家庭教會最集中、最具規模的一次行動。美國前副總統彭斯敦促中方釋放被捕人士，並呼籲魯比歐為此展開行動。

錫安教會成立於二〇〇七年，屬於未註冊的城市家庭教會網絡，影響力覆蓋中國四十多座城市，擁有總數多達五千人參與的主日聚會，多年以來在運作上相對自由。當局十日淩晨出動超過十名員警，闖入主任牧師金明日的住處，搜查整晚後將他上銬帶走。

法新社報導，拘留通知書顯示，金明日被控「涉嫌非法使用資訊網路」。教會聲明指出，包括金明日在內至少七名牧師，可能面臨「透過網路非法傳播宗教資訊」的刑事指控。警方已經沒收他們的電腦與手機。

據報導，金明日是來自中國東北的朝鮮族人，一九八九年天安門廣場民主運動後，他對中共政權徹底失望，二〇〇七年開始傳教，錫安教會十年後成為中國最大的未註冊家庭教會之一。

