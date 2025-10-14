英閣員施壓首相︰對中立場須更強硬

英國首相施凱爾（法新社）

英國首相施凱爾（Keir Starmer）正面臨其政府高層官員施壓，要求他重新評估對中國的政策，並在疑似中國間諜案審判破局後，採取更強硬的立場，以應對中國對英國國家安全構成的威脅。

彭博十三日引述知情人士報導，施凱爾內閣多名部長擔心他對北京的態度過於寬容，要求他明確表態。匿名消息人士指出，至少有兩名內閣成員希望施凱爾以安全為由，拒絕中國在倫敦金融城附近興建大型新使館的申請。

英檢批政府拒提供聲明 確認中國列為國安威脅

自去年上任以來，施凱爾致力於改善與中國的關係，試圖扭轉前保守黨政府因多起中國間諜與網路攻擊指控導致的英中關係降溫。然而，在兩名涉嫌為中國從事間諜活動的英國公民的審判被迫取消後，施凱爾的中國政策近來遭受嚴厲檢視。

英國皇家檢察署（CPS）罕見地公開指責政府，聲稱無法繼續起訴是因施凱爾政府拒絕提供正式聲明，確認中國被列為國安威脅，而該聲明是確保有罪判決的必要條件。兩名被告則否認指控。

前內閣秘書長凱斯（Simon Case）、前國家安全顧問塞德威（Mark Sedwill），以及對外情報機構「軍情六處」（MI6）前處長索爾斯（John Sawers）等多位前國安高層均表示，不理解此案為何戛然而止。保守黨領袖巴登諾克（Kemi Badenoch）指控施凱爾故意讓審判破局，以免觸怒北京；唐寧街十號否認此說。

部分高層私下抱怨，唐寧街並未充分享此案的資訊。一名部長告訴同僚，不確定政府是故意阻撓檢方，還是因疏失導致案件崩潰，也不清楚政府內部究竟由誰負責回應檢方的協助請求。

教育大臣菲力普森（Bridget Phillipson）代表政府出面表示，施凱爾對審判流產「感到非常失望」，並否認媒體聲稱政府或國安顧問鮑爾（Jonathan Powell）曾干預案件。知情人士指出，若日後證實存在政治干預，將對施凱爾構成重大打擊。

「週日泰晤士報」（The Sunday Times）披露，美國白宮對此案未能進入審理階段感到不滿。報導還說，英國鋼鐵公司（British Steel）的中資母公司敬業集團（Jingye Group）提議，若中國新使館建案獲准，願放棄高達十億英鎊（約四〇九億台幣）的賠償要求。

內閣對中國在皇家鑄幣廠舊址興建大型新使館的申請，也出現愈來愈高漲的質疑聲浪。中國民運人士認為，該館址可能成為情報活動樞紐，或用於加強對在英異議人士的箝制。一名接近內閣部長的消息人士表示，若政府批准中國新使館案，不僅可能進一步引發外界指責政府態度軟弱，也將激怒川普政府。

