研究「技術創新拚經濟」 3學者獲諾貝爾獎

阿吉翁（Philippe Aghion） 1956年生，法國經濟學家，任教於法國法蘭西學術院（Collège de France）、歐洲工商管理學院（INSEAD）和英國倫敦政經學院（LSE）。（法新社）

莫基爾揭示「持續成長」原因 阿吉翁、郝伊特創建「創造性破壞」模型

二〇二五年諾貝爾經濟學獎十三日揭曉，由荷蘭出生的猶太裔美國經濟史學家莫基爾（Joel Mokyr）、法國學者阿吉翁（Philippe Aghion）、加拿大經學家郝伊特（Peter Howitt）共享殊榮，以表彰他們「對創新驅動經濟成長的貢獻」。

請繼續往下閱讀...

瑞典皇家科學院表示，現年七十九歲、任教於美國西北大學的莫基爾，「因為發現透過技術進步實現持續成長的先決條件」，而獲得一千一百萬瑞典克朗獎金（約三五五六萬台幣）的一半。現年六十九歲、在法蘭西學術院等院校任教的阿吉翁，以及現年七十九歲、在美國布朗大學任教的郝伊特，則因「提出透過創造性破壞實現持續成長的理論」，共同分享另一半獎金。

諾貝爾獎委員會主席哈斯勒（John Hassler）表示，三人的研究解答了關於技術創新如何推動成長，以及如何保持持續成長的問題。經濟學獎委員會成員恩福洛（Kerstin Enflo）解釋，在過去的兩百年裡，世界經濟成長速度超過人類歷史上任何時期，但與此前的長期經濟停滯相比，兩百年只是一段短暫的時期。

恩福洛強調：「獲獎者的研究提醒我們，不該將進步視為理所當然，相反地，社會必須關注那些更能夠產生和維持經濟成長的因素。」

阿吉翁批保護主義 不利世界成長和創新

瑞典皇家科學院盛讚莫基爾爬梳歷史資料，揭示「持續成長成為新常態」的原因，並且證明「如果創新要在自我生成的過程中接續成功，不僅需要知道某些事情發揮了作用，也需對其背後的原因進行科學解釋。在工業革命前，後者往往付之闕如，這使得人們難以在新的發現和發明基礎上進一步發展。」

阿吉翁和郝伊特隨後創建「創造性破壞」的數學模型，即「當一種新而且更好的產品進入市場時，銷售舊產品的公司就會遭遇失敗」的過程。

莫基爾在接到獲獎通知時正在喝咖啡，對自己得獎感到震驚。他說，他的學生曾問過他獲得諾貝爾獎的可能性，「我告訴他們，我當選教宗的可能性，比獲得諾貝爾經濟學獎更大」。

阿吉翁在獲悉得獎時表示，將把獎金投入自己的研究實驗室。被問及當前的貿易戰和保護主義時，他說，「我不喜歡美國的保護主義，這對世界成長和創新不利」，並警告歐洲，不要讓美國和中國主導技術創新。

阿吉翁指出，在二戰到一九八〇年代中期間，歐洲人均國內生產毛額（GDP）一度追上美國，但此後美國與歐元區財富差距再次擴大，「最大原因就是我們未能實施突破性的高科技創新」。

郝伊特（Peter Howitt） 1946年生，加拿大經濟學家，任教於美國美國羅德島州布朗大學。（法新社）

莫基爾（Joel Mokyr） 1946年生，美、以雙重國籍學者，美國伊利諾州西北大學經濟史教授。（路透）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法