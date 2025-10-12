打破預算僵局？ 白宮啟動大裁員

美國聯邦參議院多數黨（共和黨）領袖圖恩十日召開記者會，現場展示參院少數黨（民主黨）領袖舒默的看板，譴責舒默為民主黨政黨利益讓預算卡關。（歐新社）

美國聯邦政府十日停擺邁入第十天，白宮預算管理局（OMB）宣布，正式啟動大規模裁員行動，預計影響逾四千名聯邦員工。此舉被視為總統川普向民主黨施壓、試圖打破預算僵局的最新手段。

預算管理局局長伏特在社群媒體X上表示：「裁員（RIFs）已開始。」消息一出，民主黨與多個工會強烈反彈，批評為非法濫權與政治報復。

影響逾4000人 民主黨批政治報復

根據政府向法院提交的文件，裁員波及財政部（一千四百人）、衛生與公共服務部（一千一百人）及住房與都市發展部（四百人）最為嚴重，勞工部、能源部、國土安全部與環保署亦將裁減數百人。裁員已於十日在財政部、教育部、商務部及國土安全部下屬的網路安全與基礎設施安全局展開。

環保署工會痛批此舉「前所未有」，警告將危及公共健康與安全。白宮則表示，裁員針對因停擺休假的員工，符合「總統優先事項」。早在九月卅日停擺前，白宮即要求各機構提交「縮編計畫」，並明言將裁撤非必要或與政策不符項目。

分析指出，裁員疑針對民主黨支持部門，尤其是教育部。川普曾公開表示欲關閉該部門。

民主黨強烈反擊，參議院少數黨領袖舒默批川普「恐嚇公務員」，維吉尼亞州參議員華納與凱恩則指裁員是「蓄意選擇」，由「意識形態極端者」推動，形容為「殘忍且無效」。

共和黨內部對此亦意見分歧。據華爾街日報報導，參議院多數黨領袖圖恩等資深議員曾私下建議白宮勿推行裁員與削減援助。

參院撥款委員會主席柯林斯雖批民主黨，但也坦言裁員將「對緬因州及全國家庭造成傷害」。聯邦員工工會已提起訴訟，主張停擺期間裁員違法，因法律規定須提前卅至六十天通知。法院預計十六日開庭。

政府停擺持續擴大民生衝擊，約七十五萬名聯邦員工面臨無薪假，一百卅萬現役軍人恐於十五日無法領薪，創美國現代史首例。白宮緊急動用關稅收入，撥款三億美元維持「婦嬰幼營養補助計畫」運作，暫緩數百萬低收入家庭糧食危機。

