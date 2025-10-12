梅蘭妮亞私下運作 助烏童返國

美國第一夫人梅蘭妮亞十日在白宮舉行記者會，宣布已協助因烏俄戰爭與家人分離的八名兒童與家人團聚。（路透）

美國第一夫人梅蘭妮亞十日在白宮記者會上表示，過去三個月她與俄羅斯總統普廷持續私下溝通，協助因烏俄戰爭與家人離散的烏克蘭兒童返國，目前已有八名兒童與家人團聚。

梅蘭妮亞透露，她於八月致函普廷，信由總統川普在阿拉斯加安克拉治峰會親自轉交。信中除呼籲和平，也提及協助受戰爭影響的兒童。普廷回信表示願意直接接觸，雙方隨後展開多次秘密會談與通話。她的代表與俄方團隊合作，確保兩國兒童安全返家。她指出，過去廿四小時內已有八名兒童與家人重聚，其中七名烏童因前線戰鬥與父母失散流離至俄國，一人則從烏國返俄。另有部分兒童在俄國成年，她也關注其返國安全，俄方已同意協助年滿十八歲者與家人團聚。

梅蘭妮亞表示，俄方願意提供個人資訊與照片，以確認被綁架烏童身份。她強調團聚行動仍在持續，「我希望和平早日到來，從我們的孩子開始」。

根據烏克蘭「帶孩子回來」計畫，自戰爭爆發以來，約有兩萬名兒童遭綁架，但數據尚未獲聯合國核實。烏國總統澤倫斯基已多次呼籲川普政府關注此事。二〇二三年，國際刑事法院以普廷涉及兒童綁架發出逮捕令，克里姆林宮被指將部分兒童送往收養或軍事訓練營。

此次記者會是梅蘭妮亞罕見的單獨亮相。自川普一月重返白宮以來，她多待在紐約川普大廈或佛州海湖莊園，僅九月陪同川普訪英，並在聯合國大會期間與烏國第一夫人歐倫娜會面，推動「共同培育未來」倡議，促進全球兒童福祉。

