    國際

    自費建設施 卡達F15機隊將駐紮美基地

    2025/10/12 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    美國戰爭部長赫格塞斯（右）與卡達副總理兼國防部長沙歐德十日在五角大廈簽署協議。（路透）

    美國戰爭部長赫格塞斯（右）與卡達副總理兼國防部長沙歐德十日在五角大廈簽署協議。（路透）

    美國戰爭部（原國防部）部長赫格塞斯十日宣布，美軍將與中東地區的重要盟友卡達深化軍事合作，在愛達荷州芒廷霍姆（Mountain Home）空軍基地興建一座空軍設施，供卡達未來駐紮F-15戰機與飛行員進行訓練之用。該設施由卡達全額出資興建，卻引發美國國內，特別是總統川普部分支持者的強烈反對。

    趁卡達國防部長訪美宣布此消息的赫格塞斯表示，該設施將「增強聯合訓練，提升殺傷力和相互操作性」，並強調美國幾十年來已為其他盟友設立類似設施，而芒廷霍姆空軍基地目前已有一支來自新加坡的F-15戰機中隊。

    然此消息仍遭川普盟友、右翼網紅魯默（Laura Loomer）在社群媒體發文痛批，稱「任何外國都不應在美國土地上設有軍事基地，特別是伊斯蘭國家」此事是「醜聞」。她指控指控卡達「資助伊斯蘭恐怖組織」，並質疑「我們難道沒有從過去的教訓中學到什麼嗎？」，暗指九一一恐攻等事件。卡達允許「哈瑪斯」組織設立據點，此前還因此遭以國空襲。

    盧默在川普政府內雖無正職，但對川普的影響力不容小覷，多名政府要員因其網路發文而下台。迫使赫格塞斯稍後澄清，強調該基地將由美國控制，「與所有合作夥伴的模式相同」。卡達駐美大使館也發表聲明，指愛達荷州的設施不會是卡達的空軍基地，並會為美國人創造數百個就業機會。

