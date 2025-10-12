為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    整合人選 對戰高市 日最大在野黨拚政權輪替

    2025/10/12 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    日本在野勢力擬整合共推首相候選人，力拼把握數十年難得的翻盤變天良機。圖為可望成為在野陣營共主的國民民主黨黨主席玉木雄一郎今年七月在一場各政黨黨魁辯論會上發言。（法新社）

    日本在野勢力擬整合共推首相候選人，力拼把握數十年難得的翻盤變天良機。圖為可望成為在野陣營共主的國民民主黨黨主席玉木雄一郎今年七月在一場各政黨黨魁辯論會上發言。（法新社）

    面對日本自民黨與其長期執政夥伴公明黨談判破局、公民黨宣布退出「自公」合作體制後，立憲民主黨黨主席野田佳彥十日晚間表示，這是十多年來難得一見的政權輪替良機，他將積極推動在野陣營整合，呼籲各黨團結一致，推出共主角逐首相。

    野田指出，在自公兩黨長達廿六年的合作破裂後，執政聯盟失去國會過半優勢，為在野勢力創造了前所未有的機會。他強調：「各黨黨魁都有機會，所以當然有這種可能。」被問及是否支持國民民主黨黨主席玉木雄一郎代表在野陣營問鼎首相時，野田未否認，顯示立憲民主黨對人選持開放態度。

    目前日本眾議院共四六五席，過半需二三三席。自民黨擁有一九六席，加上公明黨的廿四席仍不足過半；相對地，立憲民主黨擁有一四八席，若加上國民民主黨（廿七席）與日本維新會（卅五席），在野陣營合計已有二一〇席，在第二輪首相指名投票中具備挑戰執政黨的實力。

    野田強調，若在野陣營能成功整合，即使不依賴公明黨也有機會改變政局。他呼籲各黨放下歧見，為實現政權交替而努力。

    不靠公明黨 立憲民主黨籲團結

    據了解，立憲民主黨並不堅持由野田本人回鍋出任首相，反而傾向支持玉木雄一郎。玉木去年曾參加首相選舉，但因不倫事件止步第一輪，近日已表態願意再戰。

    儘管立憲與國民民主黨系出同源，雙方在政策上仍存歧見，整合不易。野田曾於二〇一一年至一二年擔任首相，當時民主黨與維新黨部分勢力合組民進黨，但民進黨於一七年分裂為立憲與國民兩黨，合併並無進展。

    隨著首相指名選舉即將登場，野田的表態為在野陣營注入新動能，也讓自民黨新任總裁高市早苗的首相之路增添變數。若在野成功整合並推出具共識的候選人，日本政壇恐將迎來政權更替。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播